Ей навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. Фото

На фронте погибла молодая боевой медик Диана Горун с позывным "Марена". Жизнь девушки оборвалась в результате атаки российского беспилотника.

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Печальную новость сообщили на Facebook-странице Гнездычевской ОТГ. Смелой Героине навсегда останется 23 года.

"С невыразимой болью и глубокой печалью Гнездычевская территориальная община получила страшную весть – на войне погибла наша землячка, Горун Диана Романовна, 2003 года рождения, уроженка поселка Гнездычев", – говорится в сообщении.

Что известно о Героине

Девушка служила по контракту на должности старшего боевого медика роты ударных беспилотников. Она сознательно выбрала встать на защиту Украины, избрав опасный путь с испытаниями и смертельной опасностью.

В борьбе за светлое будущее своей страны, Диана взяла на себя ответственность за жизнь украинских воинов. Своей преданностью делу, мужеством и силой духа она помогала боевым товарищам преодолевать самые тяжелые моменты войны, спасала их и боролась за свободу страны.

Жизнь молодой девушки трагически оборвалась в Донецкой области в результате попадания российского беспилотника.

"Ей было всего 23… Возраст, когда впереди еще целая жизнь, столько несбывшихся мечтаний, планов, надежд и счастливых мгновений. Но жестокая война безжалостно оборвала ее жизненный путь", – подчеркнули в Гнездычевской ОТГ.

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Там добавили, что Диана посвятила себя защите Украины и до последнего оставалась верна военной присяге. Она боролась за жизнь украинских воинов, оберегала тех, кто рядом, и без колебаний исполняла свой долг.

Защитница отдала жизнь за свободу нашей страны и мирное будущее украинцев. Боль от осознания того, что молодая женщина, полная мечтаний и сил, больше не вернется в родной дом, невозможно передать словами.

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Гибель Дианы стала тяжелым ударом для ее семьи, друзей, близких, побратимов и всей громады. В громаде выразили искренние соболезнования близким погибшей боевого медика.

"Разделяем ваше горе, склоняем головы в глубокой скорби и молимся об упокоении ее души", – говорится в сообщении.

О времени встречи и похорон девушки сообщат дополнительно.

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Напомним, в результате артиллерийского обстрела в ночь на 1 октября погибла боевой медик Иванна "Гайка" Куценко. Она служила в одном из подразделений морской пехоты. Защитнице навсегда останется 33 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.