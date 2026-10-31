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Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
9
Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото
Юлия Анфиногенова

В Сумской области умерла жительница Глухова Юлия Анфиногенова. Молодая медсестра более полугода назад получила тяжелые ранения в результате вражеской атаки на Глухов.

Российский дрон ударил по автомобилю, в котором 25-летняя Юлия вместе со своим парнем ехала с работы домой. О смерти девушки сообщили издания "Глухів.City" и "Кордон. Медіа".

Что известно

30 октября медиа Сумской области сообщили о смерти тяжело раненной медсестры из Глухова Юлии Анфиногеновой. Она получила тяжелые ранения в результате удара вражеского БПЛА 4 апреля этого года.

Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

Юлия Анфиногенова

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"Вражеский дрон атаковал автомобиль, когда 25-летняя девушка возвращалась с работы. Она получила тяжелые ранения и впала в кому", – отметили в "Кордон. Медіа".

Вместе с Юлией в атакованном автомобиле, отмечает hlukhiv_board, находился и ее парень.

"С парнем все хорошо, а вот Юля получила тяжелые ранения и находилась в реанимации. Юля – медсестра и около пяти лет работала в приемном отделении городской больницы. До ранения именно она первой осматривала больных и оказывала им помощь, в частности и людям, пострадавшим в результате вражеских атак", – говорится в сообщении.

Как писали в "Глухів.City", Юлия была десятым ребенком в семье, родом из приграничного Белокопытово. Дом семьи был разрушен во время российских обстрелов.

Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

Юлия Анфиногенова

За жизнь Юлии врачи боролись более полугода. Однако в итоге потерпели поражение: сердце девушки не выдержало.

Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

Скриншот сообщения

Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, 25 октября 2026 года в больнице умерли двое спасателей из Запорожья и области – сержант службы гражданской защиты Артем Ханат и капитан (начальник караула) Юрий Ильченко, которые получили тяжелые ранения во время российских обстрелов. Медики боролись за их жизнь в течение пяти дней.

Также стало известно, что в больнице умер 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковской области: его сестренка погибла на месте

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