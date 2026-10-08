Ее бабушка и дядя погибли: появились сведения о состоянии 3-летней Златы, которую спасатель вынес на руках из-под завалов в Прилуках

Трехлетняя Злата после спасения из-под завалов многоэтажного дома в Прилуках находится в областной детской больнице в Чернигове. Ее мать Екатерина также госпитализирована, тогда как отец девочки во время атаки оставался дома в Линовице.

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Екатерина накануне вечером, 6 октября, приехала вместе с дочерью к своей сестре Юлии Малиш в Прилуки. Об этом сообщил начальник Прилукского районного отдела полиции Владислав Стоянов в комментарии журналистам.

"Её извлекли из-под завалов спасатели. Отец девочки был дома, в селе Линовица, это в 15 километрах от Прилук", — рассказал Стоянов.

Сестра Екатерины, Юлия Малыш, работает полицейской. После российской ракетной атаки она получила ранения и сейчас находится в больнице.

Муж Юлии, Олег Малыш, погиб в результате удара. Как рассказал начальник районного отдела полиции, он до недавнего времени воевал на фронте в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области.

Во время атаки также погибла мать Юлии и Екатерины – Людмила. По словам Стоянова, она приехала к семье в тот же вечер.

Таким образом, в результате российского удара семья понесла значительные потери: погибли Олег Малыш и Людмила, Юлия получила ранения, а Злату спасатели извлекли из-под обрушившейся части дома.

Спасатель вынес девочку из-под завалов на руках. После этого её доставили в медицинское учреждение, где она сейчас находится под наблюдением врачей.

В результате воздушных ударов государства-агрессора РФ по Украине 7 октября погибли 25 жителей, около сотни получили ранения. Наибольшее количество жертв — в Прилуках Черниговской области, где произошло прямое попадание ракеты Х-101 в дом. Там погибли 19 человек, в том числе пятеро маленьких детей. О последствиях российского террора сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Важно, чтобы лидеры не молчали о том, что произошло. Из-за того, что происходит каждый день. И из-за того – а это главное – что Россия собирается и дальше двигаться в этом направлении: к эскалации, к убийствам и обстрелам. Путин не ощущает, что это создает ему проблемы. Реальные проблемы", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области в ночь на 8 октября продолжались поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.

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