Ее бабушка и дядя погибли: появились сведения о состоянии 3-летней Златы, которую спасатель вынес на руках из-под завалов в Прилуках

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНацбанк продает золотые 20 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядятПодростков учат смешивать вейпы прямо в магазинеПодростков учат смешивать вейпы прямо в магазине, а вместо чеков выдают обманки: OBOZ.UA выяснил, как устроена торговля "курилками"Иллюстрация - беженцы из УкраиныСуд ЕС принял важное для беженцев из Украины решение: что нужно знатьВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФИллюстрация. ГороскопЭмоционально тяжелый день, но не нужно делать акцент на негативе: Рыбы – больше смелости, а Тельцы получат подарок – гороскоп на 8 октябряИллюстративное фото: атака на Киев, последствия обстрела.От лекарств и инструментов до свежих продуктов и туалетной бумаги: какие предприятия были уничтожены в результате атаки РФКакой из знаков разрешает поворот налево? Тест по ПДДКакой из знаков разрешает поворот налево? Тест по ПДДПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISWПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISWВ Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видеоВ Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео

Ее бабушка и дядя погибли: появились сведения о состоянии 3-летней Златы, которую спасатель вынес на руках из-под завалов в Прилуках

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 468
Ее бабушка и дядя погибли: появились сведения о состоянии 3-летней Златы, которую спасатель вынес на руках из-под завалов в Прилуках
Спасатель держит на руках 3-летнюю Злату, которую он вынес из-под завалов после российского ракетного удара по многоэтажному дому в Прилуках. Источник: Общественное Чернигов.

Трехлетняя Злата после спасения из-под завалов многоэтажного дома в Прилуках находится в областной детской больнице в Чернигове. Ее мать Екатерина также госпитализирована, тогда как отец девочки во время атаки оставался дома в Линовице.

Екатерина накануне вечером, 6 октября, приехала вместе с дочерью к своей сестре Юлии Малиш в Прилуки. Об этом сообщил начальник Прилукского районного отдела полиции Владислав Стоянов в комментарии журналистам.

"Её извлекли из-под завалов спасатели. Отец девочки был дома, в селе Линовица, это в 15 километрах от Прилук", — рассказал Стоянов.

Сестра Екатерины, Юлия Малыш, работает полицейской. После российской ракетной атаки она получила ранения и сейчас находится в больнице.

Муж Юлии, Олег Малыш, погиб в результате удара. Как рассказал начальник районного отдела полиции, он до недавнего времени воевал на фронте в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,3 т.
Оккупанты запустили по Украине 146 дронов, силы ПВО сбили 126 целей: последствия в областях. Фото и видео
icon 4,3 т.
Оккупанты запустили по Украине 146 дронов, силы ПВО сбили 126 целей: последствия в областях. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 3,6 т.
Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео
icon 3,6 т.
Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 3,5 т.
Россия разрабатывает ракету за $12 тыс. долларов для перехвата дронов: что о ней известно
icon 3,5 т.
Россия разрабатывает ракету за $12 тыс. долларов для перехвата дронов: что о ней известно

Во время атаки также погибла мать Юлии и Екатерины – Людмила. По словам Стоянова, она приехала к семье в тот же вечер.

Таким образом, в результате российского удара семья понесла значительные потери: погибли Олег Малыш и Людмила, Юлия получила ранения, а Злату спасатели извлекли из-под обрушившейся части дома.

Спасатель вынес девочку из-под завалов на руках. После этого её доставили в медицинское учреждение, где она сейчас находится под наблюдением врачей.

В результате воздушных ударов государства-агрессора РФ по Украине 7 октября погибли 25 жителей, около сотни получили ранения. Наибольшее количество жертв — в Прилуках Черниговской области, где произошло прямое попадание ракеты Х-101 в дом. Там погибли 19 человек, в том числе пятеро маленьких детей. О последствиях российского террора сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы лидеры не молчали о том, что произошло. Из-за того, что происходит каждый день. И из-за того – а это главное – что Россия собирается и дальше двигаться в этом направлении: к эскалации, к убийствам и обстрелам. Путин не ощущает, что это создает ему проблемы. Реальные проблемы", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области в ночь на 8 октября продолжались поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорпострадал ребенокпострадали украинцысмертьУкраинаПрилукиСумы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться