''Ее маленькая дочь борется за жизнь'': в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по Харьковской области. Фото

В поселке Новая Водолага Харьковской области в результате российской атаки погибла Марианна Красюк. Женщину убил российский дрон.

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Ее маленькая дочь Мирослава сейчас находится в больнице и борется за жизнь. О трагедии сообщил проект "Их убила Россия".

Российский дрон убил Марианну Красюк

В сети сообщили о гибели Марианны Красюк, которая стала жертвой российской атаки на поселок Новая Водолага Харьковской области.

"Марианна Красюк. Мама. Также убита российским дроном в поселке Новая Водолага Харьковской области", – говорится в сообщении.

Маленькая дочь Мирославы борется за жизнь

После гибели матери ее маленькая дочь Мирослава оказалась в больнице. Сейчас ребенок борется за жизнь.

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Напомним, в результате российского обстрела в Харьковской области 19 октября погибли Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина. Женщина работала учительницей младших классов и открывала детям мир знаний.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 октября в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми.

В результате удара врага погибли шесть человек: женщины 28, 34 и 36 лет, мужчина примерно 40 лет и девочки 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие, среди которых – дети.