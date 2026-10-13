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"Еt уважали коллеги и пациенты": оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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"Еt уважали коллеги и пациенты": оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото
Женщина очень любила свою работу

В Донецкой области от удара вражеского беспилотника погибла сотрудница больницы Светлана Федорова. Женщина работала акушеркой в Лиманской больнице.

Коллеги и пациенты уважали Светлану, ведь она любила свою работу и добросовестно ее выполняла. Об этом сообщили на странице в Facebook "Эффективная медицина Лимана".

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"Сегодня погибла от вражеского дрона наша акушерка Светлана Владимировна Федорова… Очень жаль!" – говорится в посте, опубликованном 12 октября.

''Еt уважали коллеги и пациенты'': оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото

Женщина работала акушеркой в Лиманской больнице. Источник: Facebook/Эффективная медицина Лимана

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В Facebook-сообществе рассказали, что до 2011 года женщина работала акушеркой в женском осмотровом кабинете Лиманской центральной районной больницы. После реорганизации медучреждения она продолжила работу по специальности в Центре первичной медико-санитарной помощи.

''Еt уважали коллеги и пациенты'': оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото

Карта. Источник: DeepState

Там подчеркнули, что Светлана всегда отличалась ответственным отношением к своим обязанностям

"Светлана очень добросовестно и ответственно относилась к своей работе. Ее очень уважали коллеги и пациентки. Царство Небесное нашей коллеге Светлане Федоровой! Мы всегда будем тебя помнить", – отмечается в сообщении.

''Еt уважали коллеги и пациенты'': оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в Краматорске российский FPV-дрон поразил служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун, еще двое его коллег получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровской области во время разминирования погиб 23-летний сапер Никита Мороз. В результате взрыва неустановленного боеприпаса он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

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