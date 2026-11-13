Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаИллюстрация – паспорт ФранцииПенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменилиОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, 80 из них обезвредили силы ПВО: есть последствия в областях"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,6 т.
Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото
Наталии Григорьевне было 48 лет

В Краматорске в результате российского обстрела погибла 48-летняя медсестра Наталия Фоминцова. Женщина находилась возле собственного дома, когда 9 ноября российские войска нанесли удар.

Почти 20 лет она работала в городской больнице № 2, помогая пациентам ожогового отделения с пластической хирургией. О гибели медицинской работницы сообщил проект "Їх вбила Росія".

Что известно о гибели Наталии Фоминцовой

Наталии Григорьевне было 48 лет. Она работала младшей медицинской сестрой ожогового отделения с пластической хирургией КНП "Міська лікарня № 2".

По словам коллег, женщина погибла 9 ноября в результате российского обстрела возле собственного дома в Краматорске.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,6 т.
Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото
3,6 т.
Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
3,7 т.
В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробности
3,7 т.
В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробности
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
3,1 т.
В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото
3,1 т.
В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото

В медицинском учреждении рассказали, что Наталия почти два десятилетия была частью их команды и ежедневно помогала пациентам.

"Около 20 лет она была частью нашей медицинской семьи. За эти годы вместе с коллегами прошла немало непростых дней, ежедневно помогая пациентам", – написали на странице больницы.

У погибшей медсестры остались муж и сын-военный

У Наталии Фоминцовой остались муж и сын, который сейчас защищает Украину на фронте.

Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким погибшей, ее коллегам и всем, кто знал Наталию Григорьевну.

"Невозможно найти слова, которые могли бы облегчить боль родных. Коллектив выражает искренние соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Наталию Григорьевну", – говорится в сообщении медицинского учреждения.

Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото

Наталия Фоминцова. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото

Публикация. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают коварно атаковать коммунальщиков в Краматорске Донецкой области. За последние два дня двое работников погибли, еще один получил тяжелые травмы. 

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыКраматорск
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!