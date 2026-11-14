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"Еда была такой вкусной": житель Олешек рассказал, как украинские военные сбрасывали людям с дронов продуктовые наборы

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
273
"Еда была такой вкусной": житель Олешек рассказал, как украинские военные сбрасывали людям с дронов продуктовые наборы
В одном из пакетов жители также нашли письмо от девушек

Во время российской оккупации жители Олешек получали продуктовые наборы, которые украинские военные доставляли с помощью беспилотников. Сначала звуки дронов пугали людей, ведь они не знали, что именно приближается к их домам.

Позже местные жители узнали, что украинские защитники сбрасывают им ящики с едой, среди которой были консервы, крупы, сахар, соль и сладости. Об этом во время заседания парламентской временной следственной комиссии рассказал эвакуированный житель города Сергей Самарский.

Как украинские военные доставляли продукты жителям Олешек

По словам Сергея Самарского, сначала звуки беспилотников вызывали у людей страх, поскольку они не понимали, что именно прилетает к их домам.

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Однако со временем среди местных жителей распространилась информация, что украинские военные с помощью дронов сбрасывают продуктовые пакеты. В ящиках были консервы, крупы, сахар, соль и сладости. На продуктах была украинская символика.

В одном из пакетов жители также нашли письмо от девушек.

"Было очень приятно. Украинская еда была такой вкусной", – поделился Самарский.

''Еда была такой вкусной'': житель Олешек рассказал, как украинские военные сбрасывали людям с дронов продуктовые наборы

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, что в захваченных в начале полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу. В город не завозили продукты и медикаменты, а дороги были густо заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно уехать.

Как писал OBOZ.UA, 1 ноября эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось преодолеть маршрут через территории России и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Владимир Зеленский.

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