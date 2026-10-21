''Ежи'' не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действовать

"Ежи" не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
2,2 т.
"Ежи" не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео
Поражение БРЕМ-1. Источник: Википедия/скриншот из видео.

Силы беспилотных систем ВС Украины поразили стратегическую военную технику оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области. Российская армия использует машины БРЭМ-1 для эвакуации поврежденной бронетехники и ее ремонта непосредственно на поле боя. В то же время эта техника дефицитна в войсках РФ, а ее потеря может осложнить обслуживание боевых машин противника.

Операцию провели операторы 2-го батальона 413-го отдельного полка СБС "Рейд". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Россияне пытались усилить защиту бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В частности, они оснастили ее средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и приварили к корпусу металлические конструкции, похожие на "ежи".

''Ежи'' не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео

Поражение БРЭМ-1. Источник: Силы беспилотных систем.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
11,1 т.
Силы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные Генштаба
11,1 т.
Силы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,7 т.
В Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото
5,7 т.
В Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,5 т.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото
5,5 т.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

Однако эти меры не помешали украинским операторам поразить технику с помощью беспилотника.

БРЭМ-1, также известная как "Объект 608", создана на базе шасси основного боевого танка Т-72. Ее основное предназначение – эвакуация застрявших и поврежденных танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой бронетехники, в том числе из-под огня противника.

Кроме того, машина обеспечивает техническое обслуживание и ремонт техники в полевых условиях. Это позволяет возвращать поврежденные боевые машины в строй без необходимости каждый раз транспортировать их на стационарные ремонтные базы.

''Ежи'' не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео

Запорожское направление. Источник: DeepState.

Известно, что ориентировочная стоимость БРЭМ-1 составляет 240 млн рублей. В полку "Рейд" также подчеркнули, что ремонтно-эвакуационные машины такого типа являются дефицитными в российской армии, несмотря на значительное количество танков на ее вооружении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях. В частности, электрические подстанции и узлы.

Похожие темы
Война в УкраинеУкраинаЗапорожьеСилы беспилотных систем ВСУРоссия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники