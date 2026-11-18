В Павлограде 18 ноября в больнице умер Артем, 11-летний мальчик, пострадавший в результате удара российских оккупантов по городу. Ребенок получил тяжелые ранения в результате вражеской атаки на Павлоград 31 октября. Врачи почти три недели боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Горсовет и исполком выразили соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Что известно об Артеме

Артем был учеником шестого класса Павлоградского городского лицея.

31 октября мальчик пострадал в результате очередной атаки россиян по городу – это произошло на улице Западно-Донбасской.

После этого все это время он находился в больнице, где специалисты боролись за его жизнь. Однако спасти ребенка не удалось.

Городские власти показали фотографию погибшего мальчика. Мэр Анатолий Вершина, весь горсовет и его исполнительный комитет выразили самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Артема.

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Удары по Павлограду

Российские захватчики бьют по Павлограду почти каждый день. В день, когда был ранен Артем, 31 октября, в результате очередного российского преступления в городе были повреждены несколько многоквартирных домов.

Всего в последний день октября в городе в результате упомянутого удара оккупантов пострадали 10 человек. Причем трое из них – дети. Все они были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепропетровщина подверглась ударам захватчиков и 18 ноября. Из-за российских обстрелов в области шесть человек получили ранения. Всего более 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.

Главные истории дня

В Павлограде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады. Пострадали пятеро человек.