Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Калькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией УкраиныРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. КартаВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
2,1 т.
Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото
На войне погиб полицейский Виталий Винник

На фронте оборвалась жизнь сотрудника полиции Виталия Винника. Защитник погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области.

Ему навсегда останется 38 лет. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

"Полицейская семья Черниговщины понесла невосполнимую утрату: 11 ноября, во время выполнения боевого задания на Донетчине, погиб заместитель командира взвода стрелкового батальона полиции Черниговщины Виталий Винник. Ему было всего 38 лет…", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Старший лейтенант полиции Виталий Винник родился 27 апреля 1988 года в поселке Куликовка Черниговского района.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
28,8 т.
Силы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные Генштаба
28,8 т.
Силы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов и десятки артсистем врага: данные Генштаба
Надежда ДанищукНадежда Данищук
9,4 т.
Украина проводит беспрецедентно эффективные атаки дронов: подозревают использование израильского аналога Starlink
9,4 т.
Украина проводит беспрецедентно эффективные атаки дронов: подозревают использование израильского аналога Starlink
Дарья ДуроваДарья Дурова
6,5 т.
Более двух тысяч убитых и раненых ежедневно: в Минобороны озвучили потери армии РФ в ноябре
6,5 т.
Более двух тысяч убитых и раненых ежедневно: в Минобороны озвучили потери армии РФ в ноябре

В 2013 году он посвятил себя служению людям и государству. Виталий добровольно встал на защиту Украины по зову сердца.

Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото

На фронте погиб полицейский Виталий Винник. Источник: npu.gov.ua

Жизнь полицейского оборвалась во время выполнения боевого задания в результате удара российского FPV-дрона.

"Весь коллектив полиции Черниговской области склоняет головы в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Помним. Отомстим", – говорится в сообщении.

Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото

На фронте погиб полицейский Виталий Винник. Источник: npu.gov.ua

Напомним, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб 25-летний полицейский полка полиции особого назначения Киевской области Игорь Колосов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 сентября 2026 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.

Похожие темы
Война в УкраинеГерои войны в УкраинеГибель украинских военныхсмертьУкраинаFPV-дрониполицияРоссияДонецкая областьНациональная полиция Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!