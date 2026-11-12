Ему навсегда будет 38: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский. Фото

На фронте оборвалась жизнь сотрудника полиции Виталия Винника. Защитник погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области.

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Ему навсегда останется 38 лет. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

"Полицейская семья Черниговщины понесла невосполнимую утрату: 11 ноября, во время выполнения боевого задания на Донетчине, погиб заместитель командира взвода стрелкового батальона полиции Черниговщины Виталий Винник. Ему было всего 38 лет…", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Старший лейтенант полиции Виталий Винник родился 27 апреля 1988 года в поселке Куликовка Черниговского района.

В 2013 году он посвятил себя служению людям и государству. Виталий добровольно встал на защиту Украины по зову сердца.

Жизнь полицейского оборвалась во время выполнения боевого задания в результате удара российского FPV-дрона.

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"Весь коллектив полиции Черниговской области склоняет головы в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Помним. Отомстим", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб 25-летний полицейский полка полиции особого назначения Киевской области Игорь Колосов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 сентября 2026 года.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.