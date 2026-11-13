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За месяц – одна лесополоса: темпы продвижения врага на фронте существенно снизились – ДШВ

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
303
За месяц – одна лесополоса: темпы продвижения врага на фронте существенно снизились – ДШВ
Российские оккупанты. Иллюстративное фото

Темпы продвижения российских оккупантов на фронте сейчас существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами войны. Так, за месяц сейчас враг может взять одну лесополосу.

Одной из причин такого замедления продвижения являются, в частности, большие потери противника. Об этом сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол во время встречи с журналистами, его слова цитирует Укринформ.

Продвижение врага замедлилось

Темпы продвижения российских войск в последнее время значительно замедлились. Командующий Десантно-штурмовыми войсками, отвечая на вопрос о постепенном захвате украинских территорий оккупантами, объяснил, что нынешнюю ситуацию не стоит сравнивать с периодами интенсивного наступления. Сейчас враг замедлился и за месяц захватывает одну лесополосу.

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"Он очень сильно замедлился… Если он (противник) за месяц возьмет одну посадку, это же не какой-то оперативный успех, на котором можно что-то развивать", – отметил Апостол.

Одной из причин замедления продвижения оккупантов являются значительные потери врага, объяснил Апостол. Они влияют на способность российских подразделений поддерживать интенсивность боевых действий.

Командующий подчеркнул, что российская армия продолжает использовать преимущество в людских ресурсах, чтобы поддерживать наступательные действия.

Карта войны в Украине.Источник: Deep State

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинские военные недавно продвинулись на юго-восток от Орехова Запорожской области. В то же время российские оккупационные войска продолжают попытки проникнуть в украинскую оборону, пытаясь окружить город.

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