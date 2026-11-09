''Заблудились? Выход есть!'' Украинские военные устроили оккупантам ''горячий'' прием на Донетчине. Видео

Украинские военные показали, как встретили российских оккупантов в лесах Лиманщины Донецкой области. На опубликованных кадрах – работа бойцов, устроивших захватчикам "горячий" прием.

Видео дня

В операции приняли участие военнослужащие подразделения Deathline первого механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады. Видео боевой работы опубликовала 53 бригада.

Как украинские военные встретили оккупантов на Лиманщине

Публикацию сопроводили выразительной подписью: "Заблудились? Выход есть!". В сообщении отметили, что очередная группа российских военных убедилась: леса Лиманщины имеют собственные правила гостеприимства.

"Очередная компания под...ров убедилась, что у лесов Лиманщины свои правила гостеприимства", – говорится в публикации.

Именно так украинские защитники описали встречу с российскими оккупантами. В то же время подробности боя, количество российских военных и их потери в сообщении не уточняются.

Кадры опубликовали военные подразделения Deathline, входящего в первый механизированный батальон 53-й отдельной механизированной бригады.

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Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 8 ноября украинские воины отминусовали еще 2980 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 609 380 человек.