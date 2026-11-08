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"Забрали с фронта": Малюк рассказал, кто пилотировал дроны во время спецоперации "Паутина". Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
348
"Забрали с фронта": Малюк рассказал, кто пилотировал дроны во время спецоперации "Паутина". Видео
Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Источник: СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл некоторые детали спецоперации "Паутина", благодаря которой были поражены 41 самолет стратегической авиации России. Так, специалистов, пилотировавших дроны во время операции, вызвали непосредственно с фронта, чтобы поручить им поражение российских стратегических бомбардировщиков.

Об этом Малюк рассказал в публикации в Instagram. Он добавил, что среди тех, кто непосредственно наносил огневое поражение, – это побратимы из числа сотрудников Центра специальных операций.

Что известно

Бывший глава Службы безопасности Украины рассказал, кто пилотировал дроны во время спецоперации СБУ "Паутина". Он отметил, что этих специалистов вызвали непосредственно с фронта, где они выполняли боевые задачи, чтобы поручить им поражение российских стратегических бомбардировщиков.

"Среди тех, кто непосредственно наносил огневое поражение, – наши побратимы из числа сотрудников Центра специальных операций", – сказал Малюк.

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Он рассказал, что операция состоялась в воскресенье, военные прибыли в 5 утра на пункт боевого управления.

"Они не знали, зачем едут в Киев. Когда они вошли, мы у всех забрали мобильные телефоны, это не значит, что мы им не доверяем, – такие правила", – рассказал Малюк.

После этого, по его словам, исполнителей операции начали подробно инструктировать. В частности, каждому из них выдали карту, указали, куда конкретно он должен жалить самолет, а также предоставили четкий макет местности с рельефом, чтобы можно было пространственно привязаться от места взлета до места поражения.

Бывший глава Службы безопасности Украины рассказал, что некоторых военных для проведения этой операции вызвали прямо с фронта.

"Это наши способные ребята, лучшие из лучших. Некоторые из них, когда их звали в Киев, были на фронте и не могли понять, когда им в это время нужно было прицеливаться в очередной вражеский танк или живую силу, не могли понять, что может быть важнее. Но по результатам успешных ударов они тогда все поняли", – отметил Малюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в России. На территории страны-террориста поражены уже десятки самолетов. Армия Путина могла потерять как минимум 40 самолетов общей стоимостью около 2 млрд долларов.

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