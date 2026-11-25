Взломанная база данных Росстата дала представление о безвозвратных потерях России в войне: с конца февраля 2022 года было ликвидировано более 700 тыс. российских захватчиков. Такие колоссальные потери напоминают самые кровопролитные битвы Первой мировой войны.

Видео дня

Ежемесячно российская армия сокращается на 30-40 тыс. человек, компенсировать потери Кремль пытается путем мобилизации – только скрытой. Об этом говорится в статье британского офицера в отставке Гемиша де Бреттона-Гордона для Telegraf.

Москва проводит скрытую мобилизацию

Перед так называемыми "выборами" в Госдуму в России СМИ и эксперты на Западе прогнозировали, что после их завершения Кремль начнет общую мобилизацию – ведь практически полное отсутствие успехов оккупационной армии в Украине не оставило, как считалось, российскому диктатору Владимиру Путину другого выбора.

По данным британской разведки, ежемесячно российская оккупационная армия теряет на фронте от 30 до 40 тысяч убитыми и ранеными. А всего за время полномасштабной войны, как подсчитали российские независимые издания "Медуза" и "Медиазона" с учетом предоставленной хакерами взломанной базы Росстата, только убитыми Россия потеряла уже более 700 тысяч солдат.

С учетом тяжелораненых, которые уже не смогут вернуться в строй, цифра потерь превышает 2 млн человек, пишет автор для Telegraf.

"Масштабы этих потерь напоминают самые кровопролитные битвы Первой мировой войны – битвы на Сомме и при Пашендейле. На фоне этих ужасных потерь и постоянного давления со стороны украинских сил остается один вопрос: как долго еще Путин сможет терпеть эту войну?" – задает риторический вопрос Бреттон-Гордон.

РЕКЛАМА

И тут же опосредованно дает на него ответ: Путин "готов жертвовать рядовыми россиянами в промышленных масштабах". Но потери живой силы российской армии влияют на желание Кремля закончить войну значительно меньше, чем постоянно растущая способность Украины поражать стратегические объекты на территории РФ – за сотни, а порой и за тысячи километров от украинской границы.

"Нефтеперерабатывающие заводы, военные аэродромы, стратегические бомбардировщики, военно-морские средства и судоходство – все это стало целями. Посыл безошибочен: для военной машины Путина больше нет безопасного тыла", – отмечает экс-офицер.

Главные истории дня

Автор материала подчеркивает: по оценке его источников в британском военном и разведывательном сообществе, общая мобилизация в России уже идет. Путин просто "маскирует ее".

В частности, российское законодательство обязало работодателей вести воинский учет и предоставлять военкоматам списки потенциальных призывников. Четыре года спустя этот административный механизм все больше превратился в систему квотирования набора и финансового принуждения.

"Вспомните Ханты-Мансийскую область в Западной Сибири, где потенциальным новобранцам предлагают 4,1 миллиона рублей, примерно 38 000 фунтов стерлингов, за то, чтобы они зарегистрировались.Это больше, чем заработок за 12 лет для человека, получающего российскую минимальную зарплату. Семьям из Сибири, оказавшимся в трудном положении, от такого стимула почти невозможно отказаться. Но цена высока. В разведывательных сводках Министерства обороны Великобритании приводятся оценки чрезвычайно короткого срока выживания недавно прибывших российских новобранцев в самых опасных боевых условиях. Это не мужчины, которых вербуют для создания профессиональной армии. Их направляют в систему истощения, в которой человеческие жизни рассматриваются как одноразовые боеприпасы", – подчеркнул Бреттон-Гордон.

РЕКЛАМА

Он также указал на весьма красноречивое географическое распределение ликвидированных оккупантов, которое разоблачает еще одно преступление Кремля: на небольшие города и села приходится непропорционально большое количество смертей на войне, тогда как Москва, Санкт-Петербург и другие сравнительно богатые мегаполисы остаются "относительно изолированными" от войны.

"Это не случайно. Путин заключил негласный общественный договор с привилегированными классами России: оставайтесь верными, держитесь подальше от политики, и Кремль в основном оставит ваше богатство и семьи в покое. Жители провинции идут воевать; жители Москвы и Санкт-Петербурга делают это гораздо реже... Это всеобщая мобилизация, проводимая тайно. Она позволяет Кремлю продолжать свою военную кампанию, не сталкиваясь с политическими последствиями открытой мобилизации всей страны", – пишет Бреттон-Гордон.

РЕКЛАМА

Автор убежден: такая ситуация не может продолжаться вечно. Даже в условиях тотальной цензуры в СМИ и использования дезинформации как инструмента государственной политики, со временем скрывать военные провалы становится все труднее. Поэтому россияне узнают о Черноморском флоте, вытесненном Украиной из Крыма в Новороссийск, разрушенной автомобильной и поврежденной железнодорожной части Крымского моста, необходимости пользоваться "сухопутным коридором" в Крым, который полностью контролируют украинские дроны.

РЕКЛАМА

Автор считает, что Кремль может контролировать телевидение, манипулировать статистикой и заключать в тюрьму инакомыслящих. Он не может бесконечно скрывать людские потери в войне, которая все сильнее затрагивает общины по всей России. Стратегическая ирония, по его мнению, заключается в том, что наибольшее оружие Путина, его готовность жертвовать человеческими жизнями без политических ограничений, в конечном итоге может стать его величайшей слабостью.

"Современная война быстро меняется. Массовая мобилизация и численное превосходство по людским ресурсам по-прежнему имеют значение, но им все больше мешают высокоточное оружие, беспилотники, интеграция разведданных и способность уничтожать критически важную военную инфраструктуру глубоко в тылу врага. Людская плоть становится все менее эффективной заменой технологическому превосходству и оперативной компетентности. Украина продемонстрировала, что меньшая по численности, решительная сила, разумно оснащенная и поддержанная западными технологиями, может нанести огромные потери гораздо более крупному противнику. Вот почему Украина не должна терять надежду. "Ухаживания" Трампа за Путиным не следует путать со стратегической силой России. Военная машина Путина поглощает людей, деньги и военную технику с такой скоростью, что это не может продолжаться бесконечно", – подчеркнул автор материала.

РЕКЛАМА

Бреттон-Гордон считает, что сегодня Британия и Европа несут историческую ответственность.

"Мы должны обеспечить Украину оружием, боеприпасами, разведданными и промышленным потенциалом, необходимыми для победы. Американская политическая слабость не должна стать стратегической возможностью для Москвы. Путин, возможно, сможет заставить еще одно поколение российских мужчин воевать . Он может даже замаскировать всеобщую мобилизацию под финансовые стимулы и административные обязательства. Но он не может обратить вспять фундаментальные изменения, происходящие на поле боя", – отметил он.

РЕКЛАМА

Британский офицер в отставке подчеркнул, что "СВО" Путина должна была продемонстрировать миру военное превосходство России и помочь диктатору восстановить имперское влияние Москвы. Вместо этого она обнажила слабость российской армии, опустошила экономику РФ и оставила это государство в глубокой изоляции.

"Мясорубка продолжает поглощать жизни россиян, но она больше не обеспечивает стратегических побед, в которых Путин отчаянно нуждается. Украина может выиграть эту войну. При твердой поддержке Великобритании и Европы стратегия Путина на истощение может оказаться именно тем, что разрушит его военные цели и, в конечном счете, его политическое наследие", резюмировал Бреттон-Гордон.

Как писал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте сравнил потери армии РФ в Украине с потерями США во Вьетнаме.

По его данным, агрессор ежемесячно теряет около 50 тыс. солдат.