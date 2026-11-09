Согнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу ''Украинка'': сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздух

Россия, вероятно, впервые с начала полномасштабной войны сосредоточила почти весь свой парк стратегической авиации на одной базе. На аэродроме "Украинка" на Дальнем Востоке находятся 10 бомбардировщиков Ту-160 и 37 Ту-95МС.

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Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на данные мониторинговой группы AviVector, которая отслеживает перемещения российской военной авиации. По ее данным, в начале ноября на этот аэродром перебросили несколько стратегических бомбардировщиков с других авиабаз.

Сколько самолетов Россия перебросила на Дальний Восток

Как сообщает мониторинговая группа AviVector, с начала ноября на авиабазу "Украинка" с аэродромов "Энгельс" и "Оленья" перебросили в общей сложности восемь Ту-95МС и один Ту-160. Вероятно, именно эти самолеты противник задействовал в очередном массированном ударе по Украине в ночь на 3 ноября 2026 года.

На самой авиабазе "Украинка" российские стратегические бомбардировщики, вероятно, размещены под открытым небом – без специальных укрытий. Расчет оккупантов может заключаться в том, что украинские дальнобойные беспилотники пока не способны преодолевать такое расстояние.

В то же время аэродром имеет для России и другое стратегическое значение. Оттуда удобно выполнять полеты Ту-95МС в Тихоокеанском регионе, в частности вблизи Японии. Ранее там уже фиксировали антирекорд по количеству вылетов российской авиации, в том числе Ту-142, Ил-20 и Су-35С.

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Почему Россия не может защитить авиабазу "Энгельс"

О планах РФ построить на аэродроме "Энгельс" до 20 защитных ангаров для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 стало известно еще в апреле 2025 года. Первые более подробные сведения об этом проекте появились в июне 2026-го. Тогда стало понятно, сколько самолетов россияне потенциально смогут разместить в укрытиях.

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Однако, судя по спутниковому снимку, опубликованному AviVector по состоянию на октябрь 2026 года, строительство так и не продвинулось дальше возведения каркасов будущих ангаров.

В результате России, похоже, приходится каждый раз перегонять дефицитные стратегические бомбардировщики на Дальний Восток. Расстояние от "Энгельса" до "Украинки" составляет почти 5400 километров в один конец. Такой способ перемещения самолетов оказался для оккупантов доступнее, чем обустройство надежной защиты для них на основном аэродроме.

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Напомним, Россия продолжает использовать авиабазы "Энгельс" и "Оленья" для размещения стратегической авиации, которую привлекает к массированным атакам по Украине. Согласно спутниковым снимкам по состоянию на 9 октября 2026 года, на аэродроме "Оленья" находились семь бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года украинские силы поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс". Помимо самолета, были повреждены склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов.