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Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
582
Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео
Порт Усть-Луга вновь атаковали 11 ноября

В ночь на 11 ноября в Ленинградской области РФ раздавались взрывы. Под ударом в очередной раз оказался крупнейший морской порт России на Балтике – Усть-Луга.

На территории объекта вспыхнул пожар, также, вероятно, горят танкеры в акватории. Кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атакован порт Усть-Луга

Силы обороны этой ночью не обошли вниманием крупнейший российский порт на Балтике. В районе объекта раздавались взрывы, после которых там вспыхнул пожар.

Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео

Пожары в порту Усть-Луга

"Морской порт Усть-Луги по состоянию на сейчас. На объекте продолжается пожар. Вероятно, также были атакованы танкеры", – отмечали в Exilenova+ еще в 02:22 ночи.

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Со временем пожар разгорался все сильнее, его прекрасно было видно даже из Эстонии.

Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео

Пожар в Усть-Луге был виден из Эстонии

Спутники сервиса NASA FIRMS зафиксировали множественные очаги пожара не только в порту, но и в акватории, что может подтверждать сообщения о том, что горят и танкеры.

Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео

Пожары в порту Усть-Луга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал поражение.

"Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луги, произошло возгорание, необходимые силы и средства начали тушение. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге. Дальнейшая информация уточняется", – писал он в 05:02.

Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео

Скриншот сообщения

По состоянию на 04:37 Дрозденко "насбивал" над Ленинградской областью 146 беспилотников.

Пожар в порту Усть-Луга подтверждает и независимое российское издание ASTRA.

"Читатели ASTRA делятся видео масштабного пожара в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ранее в регионе объявляли опасность дронов, жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Видео OSINT-аналитиком ASTRA не верифицировано, но о пожаре в районе порта сообщали местные жители. Порт Усть-Луга – это крупный российский морской торговый порт на Балтийском море, в Финском заливе. Один из ключевых экспортных узлов России на Балтике, расположенный примерно в 100-150 км от Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении издания.

В ASTRA добавили, что порт начал работу в 2001 году. Здесь есть терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, угля, серы, минеральных удобрений, газового конденсата, СПГ и контейнерных грузов. Усть-Луга имеет стратегическое экономическое значение для России и ее ВПК.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 11 ноября выдалась "веселой" для ряда регионов РФ.

Ракетную опасность и угрозу БПЛА, помимо Ленинградской, объявляли в Тверской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Брянской, Орловской, Белгородской и Калужской областях. Более того, воздушная тревога звучала и в Коми, Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Мордовии.

Из-за тревог в аэропортах вводились временные ограничения на полеты в Калуге, Пскове, Пензе, Саратове, Ярославле, Саранске, а также в петербургском Пулково и московских Внуково и Домодедово.

В Твери, в частности, отличилась российская ПВО, крайне удачно поразившая жилой дом.

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