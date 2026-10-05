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Офицеры, погибшие в результате крушения Ту-95МС в России, наносили ракетные удары по Украине: стали известны подробности

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
Офицеры, погибшие в результате крушения Ту-95МС в России, наносили ракетные удары по Украине: стали известны подробности
Ту-95МС разбился во время учебного полёта. Источник: Exilenova +

В результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Шестеро из них входили в основной экипаж Ту-95МС, еще двое могли находиться на борту в качестве проверяющих или пассажиров.

Трое погибших упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов. Об этом сообщают российские СМИ.

Ту-95МС разбился во время учебного полета

Самолет разбился рядом с селом Краснояровое в Амурской области. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибли шесть членов экипажа, выполнявших учебно-тренировочный полет с авиабазы "Украинка".

Позже в паблике "Сельские новости" поселка Серишево Амурской области, где расположена авиабаза "Украинка", появилась информация об открытии мемориала в память о погибших летчиках.

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На эту публикацию обратил внимание OSINT-аналитик duke garland. "Медиазона" проверила опубликованные данные и установила, что все восемь погибших служили в стратегической авиации.

Офицеры, погибшие в результате крушения Ту-95МС в России, наносили ракетные удары по Украине: стали известны подробности

Офицеры, погибшие в результате крушения Ту-95МС в РФ, наносили ракетные удары по Украине. Источник: Exilenova +

Кто был на борту Ту-95МС

Шестеро погибших входили в основной экипаж бомбардировщика, еще двое могли находиться на борту в качестве проверяющих или пассажиров.

Большинство погибших до перевода в Амурскую область служили в Энгельсе Саратовской области, отмечает "Медиазона".

Среди погибших – майор Андрей Лобанов, майор Андрей Герасимов и подполковник Федор Павлюков. Они упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов по Украине.

Офицеры, погибшие в результате крушения Ту-95МС в России, наносили ракетные удары по Украине: стали известны подробности

Погибшие в результате крушения Ту-95МС в РФ офицеры наносили ракетные удары по Украине. Источник: Exilenova +

Как сообщал OBOZ.UA, в Амурской области России разбился военный самолет Ту-95МС, принадлежавший авиагруппе "Украинка". Шесть членов экипажа погибли, еще один человек с ранениями был госпитализирован. Авиакатастрофа произошла в районе села Красноярово.

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