Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги"Позиция Украины остается неизменной": Буданов подвел итоги переговоров в Абу-Даби"Позиция Украины остается неизменной": Буданов подвел итоги переговоров в Абу-ДабиМонтаж солнечных панелей. ИллюстрацияСолнечные панели для дома стоят уже как автомобиль: за сколько лет окупятся и помогут ли при блэкаутахВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиНет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драниковНет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драниковИллюстрация – продажа автомобиляВ Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налогаВ Украине выставили на продажу активы 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийИллюстрация - выезд из Украины за границуВыехать из Украины в ЕС будет сложнее: где на границе могут не пропуститьРоссийский дрон атаковал ХарьковРоссия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Погибли в результате коварных повторных ударов во время ликвидации пожара: Россия убила двух спасателей в Яготине. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
792
Погибли Александр Бондаренко и Юрий Литовченко
Во время вражеской атаки погибли Александр Бондаренко и Юрий Литовченко. Источник: пресс-служба ГСЧС

В городе Яготин на Киевщине 11 ноября в результате российского обстрела погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Александр Бондаренко и Юрий Литовченко ликвидировали последствия вражеского удара, когда оккупанты совершили повторную воздушную атаку.

Трагедию подтвердил глава ГСЧС Андрей Даник. Его цитирует пресс-служба ведомства.

"Нет слов, чтобы передать боль от таких новостей: в Яготине в результате коварных повторных российских ударов во время ликвидации пожара погибли майор службы гражданской защиты, начальник 24 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренко и главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко", – рассказал Даник.

Кроме того, ранения получили еще двое спасателей: Сергей Мусияка и Валентин Михно. Они госпитализированы.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
3,4 т.
Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: погибли трое человек, есть раненые. Фото, видео
3,4 т.
Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: погибли трое человек, есть раненые. Фото, видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото
1,8 т.
Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Кошарного. Фото
София ЗакревскаяСофия Закревская
1,6 т.
OSINTер наложил данные о потерях армии РФ из утечки Росстата на карту DeepState: вот что из этого получилось. Видео
1,6 т.
OSINTер наложил данные о потерях армии РФ из утечки Росстата на карту DeepState: вот что из этого получилось. Видео

Что известно о жертвах российского обстрела

Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет своей жизни. У него остались жена, дочь и сын.

Литовченко был спасателем более 30 лет. Дома его ждали жена и сын.

"Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия спасательной службе, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой – невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, потерявшего побратимов", – заявил Даник и выразил всем родным и близким погибших соболезнования.

Погибли в результате коварных повторных ударов во время ликвидации пожара: Россия убила двух спасателей в Яготине. Фото

Александр Бондаренко и Юрий Литовченко. Источник: пресс-служба ГСЧС

Погибли в результате коварных повторных ударов во время ликвидации пожара: Россия убила двух спасателей в Яготине. Фото

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram-канала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Как писал OBOZ.UA,11 ноября ВС РФ снова атаковали несколько районов Киева; известно как минимум об одном потерпевшем. Кроме того, государство-агрессор запустило дроны по городу Яготин. Попадания зафиксированы на территории предприятия, а также местного лицея. Повреждены частные дома и автомобили.

Похожие темы
Погибшие украинцыВойна в УкраинеРоссийские обстрелыНовости Киева и Киевской областиВоенные преступления РоссииУкраинаГСЧС
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!