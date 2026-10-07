Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

В Прилуках Черниговской области российская оккупационная армия убила как минимум 13 человек в одном многоэтажном доме. Жертвами путинского террора стала целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша.

Видео дня

Еще одна внучка Ольга – выжила. Об этом сообщает издание "Суспільне Чернігів".

Трагические последствия обстрела

Семья Виктории Бондаренко проживала на пятом этаже дома, куда попала российская ракета.В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Прилуках квартира людей была полностью уничтожена.

Гибель целой семьи подтвердила кума погибшей Виктории Бондаренко, Лариса Галич, которая крестила ее сына и дочь. По словам женщины, 58-летняя Виктория дома ухаживала за самым маленьким внуком Александром, которому было один год и девять месяцев.

Дочь Виктории – 37-летняя Екатерина – работала в местном киоске, чтобы прокормить семью. Муж Екатерины давно уже работает за границей. Узнав о трагедии, он уже выехал домой.

По словам Ларисы Галич, о том, что из-под завалов спасатели извлекли тела Екатерины и ее сына Александра, ей сообщили около 12:00. Старшая дочь Ольги выжила.

РЕКЛАМА

Главные истории дня

РЕКЛАМА

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.