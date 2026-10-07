Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоИллюстрация - письменный договор о долгеМужчина скончался, оставив долг в размере более 350 тыс. грн: придется ли семье возвращать кредит банкуИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзникахВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 3,7 т.
Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото
Россия ударом по Прилукам убила семью. Источник: Суспільне Чернігів

В Прилуках Черниговской области российская оккупационная армия убила как минимум 13 человек в одном многоэтажном доме. Жертвами путинского террора стала целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша.

Еще одна внучка Ольга – выжила. Об этом сообщает издание "Суспільне Чернігів".

Трагические последствия обстрела

Семья Виктории Бондаренко проживала на пятом этаже дома, куда попала российская ракета.В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Прилуках квартира людей была полностью уничтожена.

Гибель целой семьи подтвердила кума погибшей Виктории Бондаренко, Лариса Галич, которая крестила ее сына и дочь. По словам женщины, 58-летняя Виктория дома ухаживала за самым маленьким внуком Александром, которому было один год и девять месяцев.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,1 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
icon 15,1 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото

Дочь Виктории – 37-летняя Екатерина – работала в местном киоске, чтобы прокормить семью. Муж Екатерины давно уже работает за границей. Узнав о трагедии, он уже выехал домой.

По словам Ларисы Галич, о том, что из-под завалов спасатели извлекли тела Екатерины и ее сына Александра, ей сообщили около 12:00. Старшая дочь Ольги выжила.

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Последствия ракетого удара. Источник: Национальная полиция Украины

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Продолжается разбор завалов. Источник: Национальная полиция Украины

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Разрушения после атаки. Источник: Национальная полиция Украины

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Под завалами могут быть люди. Источник: Национальная полиция Украины

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Последствия террора. Источник: Черниговская ОВА

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Разрушенный дом. Источник: Прокуратура Украины

Погибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. Фото

Спасательные работы на месте теракта. Источник: ГСЧС

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.

Похожие темы
Война в УкраинеВоенные преступления РоссииРоссийские обстрелыПрилукиРоссия - страна-агрессортерроризм
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться