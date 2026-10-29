''Заканчивайте свой ''пиар непричастности'': Филатов сделал резкое заявление на фоне удара России по Днепру и призвал органы власти говорить людям правду

Мэр Днепра Борис Филатов резко высказался о коммуникации органов власти после российского удара по городу. Он раскритиковал попытки чиновников скрывать информацию, перекладывать ответственность и заниматься самопиаром на фоне войны.

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В частности, Филатов упомянул сообщения об ударе по железнодорожному вокзалу и объяснил, почему, по его мнению, нельзя обвинять в трагедии железную дорогу, город или государство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Филатов раскритиковал коммуникацию властей после удара по Днепру

Мэр Днепра заявил, что несмотря на усталость и напряжение военного времени, старается всегда говорить людям правду. По его словам, он может молчать, недоговаривать или приводить абстрактные примеры, но не хочет обманывать горожан.

"Нервы уже давно сдали. Но, в отличие от других руководителей и политиков, я вам никогда не вру", – написал Филатов.

Он добавил, что предпочитает общаться с людьми как со взрослыми и сознательными личностями, даже если откровенность может ему навредить.

В то же время мэр раскритиковал способ, которым органы власти сообщают о событиях после российских атак. По его мнению, во время войны чиновники не должны скрывать очевидное или пытаться дистанцироваться от ситуации.

"Зачем мы лжем сами себе во время войны и постоянно выкручиваемся?" – спросил он.

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Что мэр сказал об ударе по железнодорожному вокзалу

В качестве примера Филатов привел сообщения об ударе по Днепру, в которых место атаки называли "таинственным объектом транспортной инфраструктуры".

"Весь город понимает, что это – вокзал!" – подчеркнул мэр.

Он также упомянул сообщение "Укрзалізниці" о том, что, несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди.

По словам Филатова, удар произошел между 10-м и 11-м путями, то есть на пятой платформе. Он утверждает, что оттуда технически невозможно было быстро попасть в подземный переход.

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Мэр подчеркнул, что не считает виновными в этом "Укрзалізницю", городскую власть или государство.

"В этом нет вины ни "Укрзалізниці", ни города, ни государства. Виновата в этом только Россия", – заявил Филатов.

По его мнению, чиновники из-за страха стараются как можно дальше отвести от себя ответственность вместо того, чтобы честно объяснять людям обстоятельства произошедшего.

Филатов высказался о пиаре чиновников

Отдельно городской голова обратил внимание на активность чиновников в социальных сетях. Он отметил, что сам старается не привлекать к себе лишнего внимания, несмотря на сотни тысяч подписчиков в Facebook и Telegram.

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"Эй, госслужащие! Хватит считать людей дураками!" – написал мэр.

Филатов раскритиковал чиновников, которые, по его словам, могут записывать по три-четыре видео в день. Он заметил, что как бывший журналист понимает, сколько времени требует создание такого контента.

"Впрочем, вы же (во время войны!!!) на это содержите всякую шоблу – эсэмэмщиков и пиарщиков. Вы уверены, что люди вокруг – полные идиоты?" – эмоционально обратился он к чиновникам.

Мэр также призвал не тратить деньги налогоплательщиков на, как он выразился, "жалкую сотню "лайков"" в аккаунтах министров.

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Мэр призвал прекратить перекладывать ответственность

Еще одной проблемой Филатов назвал постоянное перекладывание ответственности между разными уровнями власти. По его словам, государственная власть перекладывает ее на местное самоуправление, местное самоуправление – на военные администрации, а военные администрации – на профильные ведомства.

Он также раскритиковал бесконечные проверки, новые требования, оторванные от реальности, и взаимные обвинения между структурами.

"Пожалуйста. Заканчивайте свой

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Филатов отметил, что в Днепре и области пытаются формировать единую информационную политику благодаря последовательной работе без чрезмерной активности в соцсетях. По его словам, это позволяет работать без взаимных обвинений и уловок.

Он также обратился к чиновникам с призывом лично приезжать на прифронтовые территории, чтобы увидеть ситуацию на местах, вместо того чтобы постоянно присылать новые указания из кабинетов.

Филатов упомянул о раненых в городских больницах

В конце заявления мэр обратил внимание на работу медиков, которые, по его словам, спасают тяжелораненых в городских больницах Днепра.

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"Городские больницы сейчас спасают тяжелораненых. Оперируют, обезболивают, успокаивают", – написал он.

В то же время Филатов раскритиковал то, что назвал пиар-кампанией вокруг одного "печально известного "героя"-санврача" в большинстве СМИ. По его мнению, отдельные люди пытаются использовать человеческое горе для получения собственных дивидендов.

Мэр призвал откровенно говорить с людьми

Завершая пост, Филатов призвал чиновников осознать, что страна находится в состоянии войны, и перестать лгать, хитрить и манипулировать.

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"Наконец придите в себя. У нас – война. Кровавая и страшная", – подчеркнул он.

Мэр отметил, что лучше говорить прямо и откровенно, даже если это вызывает недовольство и жалобы.

"Но говорить нужно откровенно. Говорить правду. Понятно и четко. Потому что, черт возьми, ложь убивает!" – подытожил Филатов.

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Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 29 октября, российские войска атаковали платформу Днепровского вокзала. Во время удара там находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. В результате удара известно о 14 раненых и 14 погибших.