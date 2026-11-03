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Закрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
11,7 т.
Закрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. Фото
Россия убила Татьяну Савченко. Источник: Facebook Их убила россия / коллаж OBOZ.UA

1 ноября российские оккупанты атаковали город Козятин Винницкой области "Шахедами". В результате российского обстрела погибла Татьяна Савченко, 1963 года рождения.

Женщина закрыла собой двух 5-летних внучек, спасая их. Об этом сообщили в проекте Их убила Россия и Роман Руденко на странице в Facebook.

Что известно

"Вчера российские террористы убили Татьяну Савченко, атаковав "Шахедами" город Козятин. В момент российского удара 63-летняя женщина закрыла собой двух 5-летних внучек", – говорится в материале.

Отмечается, что в момент прилета Татьяна Семеновна возвращалась с внучками со соревнований. Во время взрыва она закрыла собой девочек, чтобы уберечь их.

Прощание с Татьяной Савченко состоится 3 ноября в 12:00 по адресу: город Козятин, улица Львовская, 35. Татьяну похоронят на городском кладбище.

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"Просим общину присоединиться к памятной панихиде и проводить Татьяну Семеновну в последний путь", – написал Роман Руденко.

Публикация проекта ''Их убила Россия''.Источник: Скриншот публикации

Что известно об обстреле

1 ноября российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине Винницкой области. В результате удара погибли два человека – это 13-летняя девочка и женщина, умершая в реанимации.

Еще четыре человека, среди которых две пятилетние девочки и 16-летний парень, получили травмы средней тяжести. Также госпитализировали 24-летнего мужчину с легкими травмами.

Попадание произошло на территории общежития профессионального училища в Козятинской громаде. Беспилотник попал между общежитием и одним из учебных заведений.

 

Россияне атаковали Казатин 1 ноября.Источник: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом.В результате атаки пострадали мирные жители, зафиксированы масштабные разрушения.

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