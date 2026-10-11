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Задействуются перехватчики и авиация: Хмара рассказал о положении дел с перехватом реактивных беспилотников

Даниил БорщДаниил Борщ
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Задействуются перехватчики и авиация: Хмара рассказал о положении дел с перехватом реактивных беспилотников
Евгений Хмара заявил, что Украина усиливает меры противодействия российским реактивным беспилотникам. Источник: пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украина усиливает противодействие российским реактивным беспилотникам, задействуя дроны-перехватчики, авиацию, зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные турели. Эффективность уничтожения обычных "Шахедов" уже превышает 90%, а одной из ключевых задач остается масштабирование успешных решений для борьбы с более быстрыми воздушными целями.

Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время встречи с представителями СМИ, на которой присутствовал OBOZ.UA. По его словам, Украина уже имеет успешный опыт применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников, а также продолжает совершенствовать использование боевой авиации.

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