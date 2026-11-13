Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
МаслоКрупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полокПутин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищемПутин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 405 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 40Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. ФотоПохитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. ФотоДмитрий ПесковКремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, – ПесковУкраинка пыталась незаконно вывезти в Румынию 500 пачек сигарет: где она их прятала. ФотоУкраинка пыталась незаконно вывезти в Румынию 500 пачек сигарет: где она их прятала. ФотоКушнер, Зеленский и УиткоффЗеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии: основные тезисы. ВидеоИлюстрация к гороскопуФинал года Огненной Лошади: каким знакам китайского зодиака улыбнется удача до февраляРоссияне снова атаковали спасателей на поисковых работах в Камышевахе: повреждена спецтехника. ФотоРоссияне снова атаковали спасателей на поисковых работах в Камышевахе: повреждена спецтехника. ФотоВизит Уиткоффа и Кушнера в Москву не изменил позицию Путина по войне в Украине – BloombergВизит Уиткоффа и Кушнера в Москву не изменил позицию Путина по войне в Украине – Bloomberg
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
57
Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование
Из-за расширения киллзоны военным нужны дроны, которые дольше остаются в воздухе. Источник: mod.gov.ua

Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины 12 ноября провели испытания разведывательных беспилотников типа Mavic от девяти украинских производителей. По результатам тестирования часть разработчиков уже переходит к заключению контрактов с оборонным ведомством для дальнейших поставок дронов военным подразделениям.

О результатах испытаний сообщило Министерство обороны Украины. Подробности тестирования и требования к украинским беспилотникам обнародовало ведомство.

Почему ищут замену

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Однако условия современной войны меняются, и вместе с ними растут требования к беспилотникам.

Из-за расширения килзоны военным нужны дроны, способные дольше оставаться в воздухе, работать на большем расстоянии и сохранять эффективность под воздействием средств радиоэлектронной борьбы ( РЭБ).

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
3,1 т.
Тюрьма за фото могил: Кремль пытается скрыть потери в войне с Украиной – Politico
3,1 т.
Тюрьма за фото могил: Кремль пытается скрыть потери в войне с Украиной – Politico
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,0 т.
Печальная весть: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Егорова. Фото
3,0 т.
Печальная весть: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Егорова. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
2,9 т.
Силы обороны поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Генштаб
2,9 т.
Силы обороны поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Генштаб

Гражданские беспилотники все меньше отвечают этим потребностям. Именно поэтому Минобороны и Brave1 развивают направление украинских разработок, которые смогут стать полноценной альтернативой Mavic.

Что проверяли

Во время испытаний специалисты оценивали характеристики беспилотников, важные для их работы на фронте. В частности, проверяли:

  • устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;
  • качество видеосвязи и передачи данных;
  • продолжительность полета;
  • другие технические характеристики, необходимые для выполнения задач в боевых условиях.

По итогам тестирования производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны. После этого разработки смогут поставлять в военные подразделения.

Требования к дронам

В Минобороны подчеркивают, что просто создать копию Mavic недостаточно. Украине нужна функциональная альтернатива, адаптированная к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных.

Украинские беспилотники должны соответствовать нескольким основным требованиям:

  • Устойчивость к РЭБ – способность работать в условиях радиоэлектронного подавления, в частности без GPS.
  • Продолжительность полета – не менее 60 минут в воздухе.
  • Удаленное управление – возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте.
  • Удобство управления – привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.

Минобороны и Brave1 продолжают развивать украинские оборонные технологии. Одна из задач – помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить военных беспилотниками, отвечающими реальным потребностям фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается создать аналог украинской оборонной платформы Brave1. Позже в ISW раскрыли замысел Кремля.

Похожие темы
ВооружениеБПЛАМинистерство обороны УкраиныBrave1ВПК
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!