Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование

Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины 12 ноября провели испытания разведывательных беспилотников типа Mavic от девяти украинских производителей. По результатам тестирования часть разработчиков уже переходит к заключению контрактов с оборонным ведомством для дальнейших поставок дронов военным подразделениям.

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О результатах испытаний сообщило Министерство обороны Украины. Подробности тестирования и требования к украинским беспилотникам обнародовало ведомство.

Почему ищут замену

Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Однако условия современной войны меняются, и вместе с ними растут требования к беспилотникам.

Из-за расширения килзоны военным нужны дроны, способные дольше оставаться в воздухе, работать на большем расстоянии и сохранять эффективность под воздействием средств радиоэлектронной борьбы ( РЭБ).

Гражданские беспилотники все меньше отвечают этим потребностям. Именно поэтому Минобороны и Brave1 развивают направление украинских разработок, которые смогут стать полноценной альтернативой Mavic.

Что проверяли

Во время испытаний специалисты оценивали характеристики беспилотников, важные для их работы на фронте. В частности, проверяли:

устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;

качество видеосвязи и передачи данных;

продолжительность полета;

другие технические характеристики, необходимые для выполнения задач в боевых условиях.

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По итогам тестирования производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны. После этого разработки смогут поставлять в военные подразделения.

Требования к дронам

В Минобороны подчеркивают, что просто создать копию Mavic недостаточно. Украине нужна функциональная альтернатива, адаптированная к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных.

Украинские беспилотники должны соответствовать нескольким основным требованиям:

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Устойчивость к РЭБ – способность работать в условиях радиоэлектронного подавления, в частности без GPS.

Продолжительность полета – не менее 60 минут в воздухе.

Удаленное управление – возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте.

Удобство управления – привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.

Минобороны и Brave1 продолжают развивать украинские оборонные технологии. Одна из задач – помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить военных беспилотниками, отвечающими реальным потребностям фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается создать аналог украинской оборонной платформы Brave1. Позже в ISW раскрыли замысел Кремля.