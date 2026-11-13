Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование
Кластер оборонных инноваций Brave1 совместно с Министерством обороны Украины 12 ноября провели испытания разведывательных беспилотников типа Mavic от девяти украинских производителей. По результатам тестирования часть разработчиков уже переходит к заключению контрактов с оборонным ведомством для дальнейших поставок дронов военным подразделениям.
О результатах испытаний сообщило Министерство обороны Украины. Подробности тестирования и требования к украинским беспилотникам обнародовало ведомство.
Почему ищут замену
Mavic стал одним из ключевых инструментов разведки тактического уровня. Однако условия современной войны меняются, и вместе с ними растут требования к беспилотникам.
Из-за расширения килзоны военным нужны дроны, способные дольше оставаться в воздухе, работать на большем расстоянии и сохранять эффективность под воздействием средств радиоэлектронной борьбы ( РЭБ).
Гражданские беспилотники все меньше отвечают этим потребностям. Именно поэтому Минобороны и Brave1 развивают направление украинских разработок, которые смогут стать полноценной альтернативой Mavic.
Что проверяли
Во время испытаний специалисты оценивали характеристики беспилотников, важные для их работы на фронте. В частности, проверяли:
- устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;
- качество видеосвязи и передачи данных;
- продолжительность полета;
- другие технические характеристики, необходимые для выполнения задач в боевых условиях.
По итогам тестирования производители, чьи беспилотники подтвердили боевую готовность, уже переходят к заключению контрактов с Министерством обороны. После этого разработки смогут поставлять в военные подразделения.
Требования к дронам
В Минобороны подчеркивают, что просто создать копию Mavic недостаточно. Украине нужна функциональная альтернатива, адаптированная к условиям современного поля боя и конкретным задачам военных.
Украинские беспилотники должны соответствовать нескольким основным требованиям:
- Устойчивость к РЭБ – способность работать в условиях радиоэлектронного подавления, в частности без GPS.
- Продолжительность полета – не менее 60 минут в воздухе.
- Удаленное управление – возможность работать на большем расстоянии, чтобы оператор мог находиться в более безопасном месте.
- Удобство управления – привычный для военных интерфейс, который не потребует длительного переобучения.
Минобороны и Brave1 продолжают развивать украинские оборонные технологии. Одна из задач – помочь наиболее эффективным разработкам быстрее пройти путь от испытаний до заключения контрактов и обеспечить военных беспилотниками, отвечающими реальным потребностям фронта.
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