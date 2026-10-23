Вместо лечения – ''мясные штурмы'': командование РФ бросает раненых солдат в бой под Добропольем – ''Атеш''

Российское командование на Добропольском направлении отказывает раненым военнослужащим в полноценном лечении и бросает их в "мясные" штурмы. Кроме того, в подразделениях 51-й общевойсковой армии РФ отменили отпуска и командировки.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там подчеркнули, что решение, вероятно, связано со стремлением командования захватить новые территории до трехсторонней встречи лидеров США, КНР и РФ.

Командование РФ гонит раненых военнослужащих в штурмы

"Агенты "Атеш" из состава группировки войск "Центр" сообщают, что за последние 2 месяца в 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии (в частности, в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах, входящих в ее состав) сложилась практика отказа в госпитализации раненым военнослужащим", – говорится в сообщении.

Как утверждают источники, на полноценное лечение направляют только тех военных, которые потеряли конечности или из-за тяжелого состояния не могут самостоятельно ходить.

Других бойцов, например с неудаленными осколками в теле, "непрерывно возвращают к мясным штурмам в районе Доброполья Донецкой области".

Кроме того, в этих подразделениях отменили все отпуска и командировки. В "Атеш" предположили, что местное командование спешит выполнить приказ к установленному сроку, не считаясь с потерями среди личного состава.

РЕКЛАМА

"Есть основания полагать, что командующий группировкой стремится любой ценой занять территории, о захвате которых он уже отчитался "в кредит", чтобы Путин мог заявить о "больших успехах" на предстоящей трехсторонней встрече лидеров США, КНР и РФ", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные сообщали, что из-за ложных отчетов об успехах на Добропольском направлении российское командование уже сняло с должностей нескольких генералов. Однако командование страны-агрессора продолжает распространять ложные сообщения о продвижении своих войск.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Однако окончательных договоренностей о переговорах и их повестке дня пока нет.

В министерстве иностранных дел Китая также заявили, что не располагают информацией о возможной встрече.