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Заповедники под гусеницами: в ГУР раскрыли, как российские оккупанты уничтожают природу Украины

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,6 т.
Заповедники под гусеницами: в ГУР раскрыли, как российские оккупанты уничтожают природу Украины
Россия уничтожает украинские заповедники / зебры в "Аскании-Нове" до оккупации

Российские оккупационные войска уничтожают природу Украины на временно оккупированных территориях. Захватчики в Донецкой, Луганской и Херсонской областях создают псевдоприродоохранные органы, которые вместо защиты окружающей среды способствуют ее дальнейшему уничтожению.

Заповедники и уникальные экосистемы враг превращает в пространство боевых действий, военных укреплений и катастрофического загрязнения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Российские оккупанты уничтожают природу Украины

Сколько бы Москва ни рассказывала о своих якобы правах на территорию Украины и о том, как она развязала полномасштабную агрессивную войну против нашего государства якобы ради какой-то защиты, реальные действия российских войск подтверждают: они понимают, что пришли на чужую землю, и ведут себя как захватчики и оккупанты.

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В частности, россияне оскверняют и уничтожают украинские заповедники на временно оккупированных территориях.

"Государство-агрессор Россия создает так называемые "природоохранные учреждения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Функционирование указанных псевдоорганов направлено на укрепление оккупационного контроля над захваченными гектарами заповедных земель и природными ресурсами Украины. Тем временем российская оккупационная армия продолжает уничтожать украинские экосистемы и заповедные зоны, превращая их в пространство боевых действий, военных укреплений и катастрофического загрязнения. Хищнические действия российских оккупантов", – говорится в заявлении ГУР.

Заповедники под гусеницами: в ГУР раскрыли, как российские оккупанты уничтожают природу Украины

Россия уничтожает украинскую природу

Военная разведка Украины напоминает: в зоне ведения активных боевых действий или под российской оккупацией находятся десятки украинских заповедных территорий, экосистемы которых несут колоссальные убытки вследствие развязанной Москвой войны. Среди них:

  • Аскания-Нова,
  • "Меотида",
  • Приазовский национальный природный парк,
  • Кинбурнская коса,
  • "Святые Горы",
  • Кременские леса и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, летом стало известно, что оккупанты разграбили захваченный заповедник "Аскания-Нова".

В частности, коллаборант Олег Зубков, владеющий зоопарками в Крыму, незаконно вывез оттуда животных. Ущерб, нанесенный заповеднику международного значения, оценивают более чем в 67,3 миллиона гривен.

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