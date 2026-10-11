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"Задача – нанести удар по способности РФ продолжать войну": Хмара раскрыл планы относительно Deep strike и Middle strike

Анна ПавловаАнна Павлова
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"Задача – нанести удар по способности РФ продолжать войну": Хмара раскрыл планы относительно Deep strike и Middle strike
Борьба с РФ должна быть комплексной

У Украины есть одна важная задача. Это — наносить удары по способности страны-агрессора, Российской Федерации, продолжать кровопролитную войну.

Об этом министр обороны Евгений Хмара заявил во время встречи с представителями СМИ, на которой присутствовал журналист OBOZ.UA. На ней, в частности, чиновник также раскрыл планы относительно Deep и Middle strike.

Middle strike

Минобороны работает над увеличением количества средств Middle strike и их масштабированием до уровня корпусов. Это должно повысить способность подразделений системно действовать в оперативной глубине противника – прежде всего по эпицентрам БПЛА врага, пунктам управления, логистике, средствам ПВО, РЛС, РЭБ и другим целям, обеспечивающим работу российских войск.

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Противодействие КАБ

Борьба с управляемыми авиабомбами должна быть комплексной. Приоритет — работать по носителям: российской авиации и аэродромной инфраструктуре. Украина также рассматривает и тестирует дополнительные решения, которые позволят эффективнее противодействовать самолетам-носителям КАБ.

Специализация в борьбе с вражескими экипажами БПЛА

Борьба с операторами и наземной инфраструктурой вражеских БПЛА должна стать отдельной специализацией.Обычная бригада в первую очередь сосредоточена на непосредственной угрозе перед собой. Поэтому нужны специализированные подразделения второго эшелона, для которых поиск и уничтожение экипажей БПЛА будет одной из приоритетных задач.

У Украины уже есть боевой опыт, когда системная работа по экипажам и местам их базирования существенно снижала возможности воздушной разведки противника на отдельном участке, и этот опыт необходимо масштабировать.

Deep strike

Украина будет продолжать развивать Deep strike. Задача — наносить удары не просто на большое расстояние, а по способности РФ продолжать войну. Мы уже видим экономический эффект от системной работы по российской нефтепереработке. С начала соответствующих операций было выведено из строя 51% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Deep strike также является частью асимметричного ответа на российские удары. Это форма нашей защиты. Украина расширяет этот потенциал. Параллельно с увеличением количества средств необходимо повышать их качество и способность преодолевать эшелонированную российскую ПВО.

Ранее Евгений Хмара заявил, что Украина усиливает противодействие российским реактивным беспилотникам, задействуя дроны-перехватчики, авиацию, зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные турели. Эффективность уничтожения обычных "Шахедов" уже превышает 90%, а одной из ключевых задач остается масштабирование успешных решений для борьбы с более быстрыми воздушными целями.

Также сообщалось, что Воздушные силы ВС Украины планируют изменить некоторые подходы в работе ПВО, чтобы усилить защиту страны и Киева в частности. Больше вражеских целей нужно сбивать до того, как они приблизятся к столице.

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