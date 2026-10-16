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"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
icon 3,1 т.
"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой
Путин в очередной раз соврал о продвижении захватчиков. Источник: российские паблики

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что полный захват Донецкой области остается одной из главных задач российской армии в войне против Украины. По его словам, захват Доброполья является значимым событием, открывающим российским войскам путь к административным границам самопровозглашенной "ДНР".

Об этом Путин сказал во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск, где заслушал доклады своего военного командования. Во время доклада прозвучало заявление, что "задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена".

Что доложили Путину

Войска захватчиков якобы "освободили" Доброполье, доложил Путину российский командующий войсками оккупантов Герасимов. Также освобождена Алексеево-Дружковка в так называемой "ДНР".

Российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населенных пункта. Основные усилия объединенной группировки войск оккупантов сосредоточены на освобождении Донбасса.

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Передовые группы якобывошли в Белозерское и ведут уличные бои. За последние три дня под контроль оккупантов перешел населенный пункт Сергеевка.

В Харьковской области российская армия "освободила" 461 кв. км территорий и 28 населенных пунктов.

В Запорожской области российские войска якобы ведут бои уже в Орехове и находятся всего в 5 км от областного центра.

В результате прямых попаданий уничтожено оборудование для производства крылатых ракет в Днепре. Всего ВСУ осенью потеряли более 3,5 тысячи человек личного состава.

Армия агрессоров начала удары по объектам энергетики Украины, доложил Путину Герасимов. Также по планунаносятся удары по украинским мостам стратегического назначения, добавил он.

Что ответил Путин

Путин назвал "заметным событием" взятие под контроль Доброполья. А освобождение так называемой "ДНР" остается одной из главных задач. Освобождение Алексеево-Дружковки якобы создает условия для скорейшего выполнения этой задачи.

Наступление в Запорожской области продвигается высокими темпами, похвастался диктатор.

Значительно расширена полоса "безопасности" в приграничных районах с Украиной, добавил глава Кремля. Боевые действия сопряжены с потерями и сложностями, но темпы продвижения российских войск выросли, отметил Путин.

Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены, подчеркнул российский диктатор.

Что на самом деле происходит на фронте

Как всегда, и Путину, и сам кремлевский главарь солгали. Что касается якобы захвата вышеупомянутых мест – они даже не находятся в так называемой "серой зоне".

''Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена'': Путин выступил с новой угрозой

"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой

''Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена'': Путин выступил с новой угрозой

"Задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена": Путин выступил с новой угрозой

Согласно последним данным ISW, российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области, но не продвинулись вперед. Они пытались наступать и на севере Харьковской области, но продвижению врага помешали украинские контратаки.

Без подтвержденных продвижений прошли и ограниченные наступательные операции РФ на других направлениях.

Зато Силы обороны недавно продвинулись к северу от Купянска. Аналитики обнаружили видеоподтверждение продвижения украинских войск к западу от Голубовки.

Также подтверждено продвижение ВСУ вперед в районе Доброполья и под Ореховым.

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