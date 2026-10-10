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"Всегда была готова протянуть руку помощи": в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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"Всегда была готова протянуть руку помощи": в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото
Надежда Гребенюк

В результате российского удара по Краматорску 8 октября погибла представительница регионального отделения Всеукраинской организации "Союз людей с инвалидностью" Наталья Гребенюк. Женщина посвятила свою жизнь заботе о людях с ограниченными возможностями.

Коллеги говорят: Надежда Петровна излучала свет, добро, искренность и душевное тепло – и всегда приходила на помощь тем, кто в этом нуждался. Какой была невинная жертва российской агрессии, в день ее гибели рассказали в Донецкой областной организации ВО "Союз лиц с инвалидностью Украины".

Что известно о Надежде Гребенюк

Известие о том, что среди более чем 30 жертв российского удара по Краматорску была их коллега, вызвало в организации шок.

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Надежда Гребенюк. Источник: Донецкая областная организация людей с инвалидностью

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"Мы потеряли дорогого нам человека – Надежду Петровну Гребенюк, которая много лет была неотъемлемой частью нашей большой семьи – Донецкой областной организации людей с инвалидностью. Мы до сих пор не можем осознать, что ее больше нет", – говорится в сообщении.

В региональном отделении Союза людей с инвалидностью отметили необыкновенную доброту и искренность Надежды.

"Надежда Петровна была невероятно светлым, добрым, искренним и теплым человеком. Человеком с большим сердцем, в котором всегда находилось место для каждого. Она умела поддержать, выслушать, помочь, найти нужные слова даже в самые сложные моменты. Она всегда встречала людей с улыбкой. Всегда была готова протянуть руку помощи. Ее доброта была искренней, а забота о других – неотъемлемой частью ее жизни", – отметили там.

Заботе о людях с инвалидностью, тех, кто особенно нуждался в поддержке, внимании и человеческом тепле, Надежда Петровна посвятила много лет.

"Для многих она была гораздо больше, чем просто сотрудницей организации. Она была человеком, к которому можно было прийти с любой бедой и быть уверенным, что тебя выслушают. Мы будем помнить ее улыбку, ее искренность, ее доброе сердце. Будем помнить весь тот свет, который она дарила людям. Сегодня российская война унесла ее жизнь в родном Краматорске. Унесла человека, который столько лет помогал другим, который должен был жить, улыбаться, быть рядом со своими близкими. Это несправедливо. Это страшно. И это невозможно принять", – подчеркнули в организации.

Там выразили соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил погибшую.

"Наша дорогая Надежда Петровна, спасибо Вам за все годы, проведенные рядом. За Вашу доброту, человечность, искренность, за каждую улыбку и каждое доброе дело. Вы навсегда останетесь частью нашей организации, нашей истории и наших сердец. Светлая и вечная память Вам", – обратились к погибшей коллеге в организации

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Скриншот публикации

Что известно о жестоком нападении РФ

В тот страшный день оккупанты нанесли удар по Краматорску бомбой УМПБ Д-30 СН

Под удар попал рейсовый автобус, еще два объекта общественного транспорта получили серьезные повреждения.

Одним ударом Россия убила 33 мирных украинца, еще 18 человек получили ранения.

В Краматорске объявили траур по погибшим.

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Бомбовый удар по Краматорску: погибли десятки людей. Источник: пресс-служба Национальной полиции

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Краматорск после российского нападения 8 октября. Источник: ГСЧС Донецкой области

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Удар противника по Краматорску. Источник: Скриншот ролика ГСЧС Украины

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Раненым оказывают помощь в Краматорске. Источник: Национальная полиция Украины

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Попадание в автобус. Источник: ГСЧС Донецкой области.

''Всегда была готова протянуть руку помощи'': в результате удара по Краматорску Россия убила женщину, которая заботилась о людях с инвалидностью. Фото

Сгоревший автобус после российского удара по Краматорску. Источник: Национальная полиция Украины

Как сообщал OBOZ.UA, накануне удара по Краматорску, 7 октября, Россия нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области. Тогда в честь дня рождения российского диктатора Владимира Путина российские оккупанты убили 22 человека: среди жертв врага – целые семьи с маленькими детьми.

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