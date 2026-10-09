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"Всегда была готова прийти на помощь": Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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"Всегда была готова прийти на помощь": Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото
Наталья Игнатушко

7 октября Россия нанесла удар по многоквартирному дому в Прилуках Черниговской области, в результате чего погибли 22 человека. Среди них – фармацевт Наталья Игнатушко.

Женщине было 47 лет. О погибшей сообщили в Ассоциации фармацевтов Украины и на странице в Facebook "Их убила Россия".

Что известно о убитой Россией Наталье Игнатушко

"Ассоциация фармацевтов Украины с глубокой скорбью сообщает о трагической гибели нашей коллеги, фармацевтки Натальи Игнатушко (Ермолаевой), чья жизнь внезапно оборвалась 7 октября в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в Прилуках", – отметили в Ассоциации фармацевтов Украины.

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Наталья Игнатушко. Источник: "Их убила Россия"

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Погибшей было 47 лет.

С 2024 года она работала в сети "Аптека 9-1-1".

"Она запомнилась коллегам как высококвалифицированный специалист, всегда готовый прийти на помощь посетителям, поддержать советом и обеспечить пациентов необходимым лечением в самые сложные времена. Светлая память о ее чуткости, высокой ответственности и профессиональной этике навсегда останется в сердцах коллег по аптечному делу", – отметили в Ассоциации.

У Натальи остались муж, дочь и маленькая внучка.

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Скриншот сообщения

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Скриншот сообщения

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Последствия удара РФ по Прилукам. Источник: ГСЧС

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Последствия удара РФ по Прилукам. Источник: ГСЧС

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Последствия террора в Прилуках. Источник: ГСЧС

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Спасатель держит на руках 3-летнюю Злату, которую он вынес из-под завалов после российского ракетного удара по многоэтажному дому в Прилуках. Источник: Общественное Чернигов.

''Всегда была готова прийти на помощь'': Россия ударом по Прилукам убила фармацевтку. Фото

Уничтоженный дом. Источник: ГСЧС

Как сообщал OBOZ.UA, в Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына.

Также в результате вражеского удара погибла целая семья с двумя детьми.

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