''Всегда был готов прийти на помощь'': Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото

Оккупационная армия РФ продолжает систематически наносить удары по Павлограду Днепропетровской области. Вследствие очередной вражеской атаки по городу погиб шахтер Валентин Котелевский.

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Жизнь мужчины оборвалась 26 октября. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Павлоградуголь".

Трагические последствия обстрела

По информации предприятия, 41-летний горняк ДТЭК Шахтоуправление Днепровское Валентин Котелевский погиб в результате вражеской атаки на Павлоград в понедельник 26 октября.

Валентин переехал в Павлоград из Лисичанска и работал на участке конвейерного транспорта Самарской шахты.

"Для коллег Валентин останется человеком, который всегда был готов прийти на помощь, поддержать и не оставить наедине с трудом. Выражаем искренние соболезнования близким и коллегам Валентина Котелевского", – говорится в сообщении.

Коллеги покойного шахтера вспоминают, что Валентин всегда был спокойный, приятный и приветливый со всеми окружающими.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые. Среди пострадавших – дети.

Напомним, независимая международная комиссия ООН по расследованию касательно Украины признала удары войск РФ по украинской энергетической инфраструктуре преступлениями против человечности. За годы полномасштабной войны систематические волны атак становились все более частыми и интенсивными.

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