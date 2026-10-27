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"Всегда был готов прийти на помощь": Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
2,4 т.
"Всегда был готов прийти на помощь": Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото
Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Оккупационная армия РФ продолжает систематически наносить удары по Павлограду Днепропетровской области. Вследствие очередной вражеской атаки по городу погиб шахтер Валентин Котелевский.

Жизнь мужчины оборвалась 26 октября. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Павлоградуголь".

Трагические последствия обстрела

По информации предприятия, 41-летний горняк ДТЭК Шахтоуправление Днепровское Валентин Котелевский погиб в результате вражеской атаки на Павлоград в понедельник 26 октября.

Валентин переехал в Павлоград из Лисичанска и работал на участке конвейерного транспорта Самарской шахты.

"Для коллег Валентин останется человеком, который всегда был готов прийти на помощь, поддержать и не оставить наедине с трудом. Выражаем искренние соболезнования близким и коллегам Валентина Котелевского", – говорится в сообщении.

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Коллеги покойного шахтера вспоминают, что Валентин всегда был спокойный, приятный и приветливый со всеми окружающими.

''Всегда был готов прийти на помощь'': Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото

Валентин Котелевский. Источник: ДТЭК

''Всегда был готов прийти на помощь'': Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото

Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые. Среди пострадавших – дети.

Напомним, независимая международная комиссия ООН по расследованию касательно Украины признала удары войск РФ по украинской энергетической инфраструктуре преступлениями против человечности. За годы полномасштабной войны систематические волны атак становились все более частыми и интенсивными.

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