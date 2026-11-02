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Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА "Гербера" – ГУР

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА "Гербера" – ГУР
Больше всего компонентов в новом российском беспилотнике изготовили китайские производители. Источник: Скриншот

Россия начала использовать увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", которая имеет большую дальность полета и способна нести боевую часть весом до 25 кг. Новый образец получил топливный бак объемом 63 литра и может преодолевать расстояние до 1200 км.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель аппарата, информацию о его составляющих и электронной компонентной базе. Об этом сообщили в ГУР МО Украины. 

Как изменились российские беспилотники "Гербера"

Сначала БПЛА "Гербера" разрабатывали как ложные цели для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", однако оставались относительно простыми и недорогими аппаратами.

Со временем их оснащение стало приближаться к оборудованию значительно более дорогих беспилотников типа "Герань". В частности, в новых версиях появились "Кометы", mesh-модемы и недешевые камеры на подвесах с карданной стабилизацией.

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Недавно российские войска начали применять увеличенную версию "Герберы". Размах ее крыльев составляет 3 метра, а длина фюзеляжа – 2,6 метра.

Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Россия начала применять увеличенную версию БПЛА Гербера. Источник: ГУР МО

Какое расстояние может преодолевать "Гербера-2" и какую боевую часть нести

Увеличенная дальность полета стала возможной благодаря новому топливному баку объемом 63 литра. Внутри он разделен на отдельные секции, чтобы сохранять стабильность беспилотника во время маневров.

По данным ГУР, новый аппарат может преодолевать расстояние до 1200 км. Его двухцилиндровый двухтактный двигатель фактически является половиной двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.

В исследованном образце обнаружили осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг, а также отдельные мешки с зажигательной смесью.

В то же время, согласно заявленным противником характеристикам, беспилотник способен нести боевую часть весом до 25 кг.

Какую электронику установили на российский беспилотник

Электронное оснащение "Герберы-2" включает обновленный полетный контроллер, 12-канальную "Комету" и mesh-модем китайского производителя Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Также аппарат получил новый блок обработки видео "Сосиска", созданный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный образец был оборудован двойной IP-камерой. Ее закрепили на фюзеляже над топливным баком, а предназначена она для обнаружения перехватчиков.

Кроме того, ГУР установило наличие других версий беспилотника – с курсовыми IP-камерами и камерами на трехосевых подвесах.

Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Какую электронику установили на российский беспилотник. Источник: Скриншот

Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Какую электронику установили на российский беспилотник. Источник: Скриншот

Какие страны производят компоненты для "Герберы-2"

Больше всего компонентов в новом российском беспилотнике изготовили китайские производители – восемь. Еще четыре компонента происходят от американских производителей.

Где уже обнаруживали увеличенную "Герберу"

В ГУР отметили, что увеличение дальности действия благодаря большому топливному баку свидетельствует о возможности применения беспилотника за пределами территории Украины.

В частности, именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши.

В ГУР МО Украины сообщили, что продолжают систематически исследовать образцы вооружения, применяемые Россией, и информировать мир о новых угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает расширять инфраструктуру для регулярных воздушных атак по территории Украины. Согласно последним данным спутниковых снимков, возле военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области продолжается активное строительство новой площадки для подготовки и запуска ударных беспилотников.

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