Способна нести боевую часть весом до 25 кг: Россия начала применять увеличенную версию БПЛА ''Гербера'' – ГУР

Россия начала использовать увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", которая имеет большую дальность полета и способна нести боевую часть весом до 25 кг. Новый образец получил топливный бак объемом 63 литра и может преодолевать расстояние до 1200 км.

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Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель аппарата, информацию о его составляющих и электронной компонентной базе. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Как изменились российские беспилотники "Гербера"

Сначала БПЛА "Гербера" разрабатывали как ложные цели для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", однако оставались относительно простыми и недорогими аппаратами.

Со временем их оснащение стало приближаться к оборудованию значительно более дорогих беспилотников типа "Герань". В частности, в новых версиях появились "Кометы", mesh-модемы и недешевые камеры на подвесах с карданной стабилизацией.

Недавно российские войска начали применять увеличенную версию "Герберы". Размах ее крыльев составляет 3 метра, а длина фюзеляжа – 2,6 метра.

Какое расстояние может преодолевать "Гербера-2" и какую боевую часть нести

Увеличенная дальность полета стала возможной благодаря новому топливному баку объемом 63 литра. Внутри он разделен на отдельные секции, чтобы сохранять стабильность беспилотника во время маневров.

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По данным ГУР, новый аппарат может преодолевать расстояние до 1200 км. Его двухцилиндровый двухтактный двигатель фактически является половиной двигателя от "Герани-2", производство которого локализовали в Алабуге.

В исследованном образце обнаружили осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг, а также отдельные мешки с зажигательной смесью.

В то же время, согласно заявленным противником характеристикам, беспилотник способен нести боевую часть весом до 25 кг.

Какую электронику установили на российский беспилотник

Электронное оснащение "Герберы-2" включает обновленный полетный контроллер, 12-канальную "Комету" и mesh-модем китайского производителя Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

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Также аппарат получил новый блок обработки видео "Сосиска", созданный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный образец был оборудован двойной IP-камерой. Ее закрепили на фюзеляже над топливным баком, а предназначена она для обнаружения перехватчиков.

Кроме того, ГУР установило наличие других версий беспилотника – с курсовыми IP-камерами и камерами на трехосевых подвесах.

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Какие страны производят компоненты для "Герберы-2"

Больше всего компонентов в новом российском беспилотнике изготовили китайские производители – восемь. Еще четыре компонента происходят от американских производителей.

Где уже обнаруживали увеличенную "Герберу"

В ГУР отметили, что увеличение дальности действия благодаря большому топливному баку свидетельствует о возможности применения беспилотника за пределами территории Украины.

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В частности, именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши.

В ГУР МО Украины сообщили, что продолжают систематически исследовать образцы вооружения, применяемые Россией, и информировать мир о новых угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает расширять инфраструктуру для регулярных воздушных атак по территории Украины. Согласно последним данным спутниковых снимков, возле военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области продолжается активное строительство новой площадки для подготовки и запуска ударных беспилотников.