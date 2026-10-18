Сдал командный пункт россиян: агент ''АТЕШ'' в армии РФ помог уничтожить оккупантов

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" передал украинским военным данные о расположении командного пункта одного из подразделений ВС РФ под Донецком. По нему был нанесен удар.

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Вследствие прилетов находившиеся на КП российские командиры были ликвидированы. Подробности сообщает Telegram-канал "Атеш".

Что известно

В движении рассказали об одном ударе Сил обороны по оккупантам, который помог подготовить действующий военнослужащий РФ.

"Агент движения ""Атеш", являющийся военнослужащим ВС РФ из группировки войск "Центр", передал нам информацию о командном пункте подразделения в тылу. Он был мобилизован в ВС РФ еще в 2022 году и передал данные о расположении КП одного из подразделений в районе Донецка", – отмечено в сообщении.

Полученную информацию в "Атеш" передали украинским военным. Силы обороны использовали ее по назначению.

"Позже объект был уничтожен, а вместе с ним – и находившиеся там командиры", – отметили в "Атеш".

Сотрудничать с движением оккупанта сподвигла не любовь к Украине и даже не желание получить вознаграждение: это стало его ответом на непрерывные издевательства со стороны командиров.

"К сотрудничеству с нами его подтолкнуло отношение командования: постоянные унижения, угрозы и полное безразличие к жизни подчиненных.Таких историй становится все больше. Люди, которых отправили на войну, все чаще понимают настоящую цену приказов своих командиров – и делают собственный выбор", – резюмировали в "Атеш".

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" нарушил поставки оккупантов на Купянском направлении. Агенты движения уничтожили вражеский тепловоз.