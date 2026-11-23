Зеленский подтвердил, что Украина потопила российский корвет у берегов Ливии и уничтожила вертолет Ка-27, также поражен сухогруз с оружием. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 во время украинской спецоперации у берегов Ливии. Кроме того, Силы обороны поразили сухогруз MV ANGARA, который страна-агрессор использовала для транспортировки вооружения.
О результатах операции глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства, которые успешно выполнили поставленные задачи, несмотря на попытки россиян помешать атаке.
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