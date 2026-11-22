Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по поселку Дымер Киевской области, вследствие чего был частично разрушен подъезд многоэтажки. Глава государства рассказал, что под завалами могут быть еще 14 человек.

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Также он в очередной раз призвал партнеров как можно скорее передать Украине ракеты для противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Последствия обстрела

По словам Зеленского, с утра продолжается поисково-спасательная операция в Дымере Киевской области. Президент рассказал, что в пятиэтажке частично разрушен подъезд из-за российской атаки дроном.

Спасатели уже эвакуировали 9 человек и локализовали пожар, но под завалами могут быть еще люди. На месте работают все необходимые службы.

Просьба о ПВО

Также Зеленский рассказал, что в течение недели под ударами россиян находились 20 регионов Украины. Россия выпустила по ним около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет разных типов. Значительная часть из них – баллистика, в частности северокорейская, которую россияне постоянно помогают Северной Корее модернизировать, чтобы она была точнее.

"На этом фоне особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. Нужно усиливать нашу защиту. Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет к "петриотам", которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. Также важно продолжать вклады в программу PURL, которая является нашим главным источником антибаллистики. Спасибо всем, кто с этим помогает", – написал Зеленский.

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