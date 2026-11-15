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Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,7 т.
Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории
Ограничения скорости Starshield по-прежнему сохраняются

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американскую сторону и компанию SpaceX пересмотреть ограничения в работе терминалов Starshield, которые влияют на эффективность украинских дронов-перехватчиков. От решения этой проблемы зависит защита украинских городов и энергетической инфраструктуры накануне зимы.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Также Зеленский обнародовал статистику российских атак по Украине за неделю и рассказал о последствиях ночных и утренних обстрелов.

Только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 2300 ударных беспилотников, применила 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов. Президент подчеркнул, что значительная часть российских атак направлена на энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, по которым оккупанты бьют ударными дронами типа Shahed.

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На эффективность украинской противовоздушной обороны влияют ограничения скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за этого украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда разгоняются до 161 км/ч (100 миль/ч).

"Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и просто не догоняют российские реактивные "Шахеды"", – пояснил Зеленский.

Он выразил надежду, что ограничения удастся отменить, поскольку это напрямую повлияет на возможности Украины защищать людей и энергетические объекты от российских атак.

Для решения проблемы президент поручил командам Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента усилить взаимодействие с американской стороной и компанией SpaceX.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Киеве. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", – подчеркнул глава государства.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Сумах. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

Отдельно Зеленский сообщил о последствиях последних российских обстрелов.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Харькове. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

Ночью и утром под ударами оказались энергетические объекты в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Херсоне. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

Также российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской, Харьковской областях и Запорожье.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Запорожье. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

Удары зафиксировали и на Донетчине и Киевщине. По предварительным данным, пострадали 16 человек.

Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне истории

Последствия атаки в Ровно. Источник: Скриншот из Telegram-канала президента.

В Украине уже пятые сутки действуют ограничения на работу Starshield на временно оккупированных территориях. Максимальную скорость там ограничили до 161 км/ч, что мешает украинским военным перехватывать российские реактивные дроны еще до их выхода на подконтрольную Украине территорию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ситуация с ограничением работы спутниковой связи Starlink в Украине создала опасный прецедент для американской экспортной отрасли. Она поставила под сомнение надежность США как партнера, ведь внезапное отключение или ограничение работы таких систем без предупреждения привело к потерям среди людей и уничтожению техники на миллионы долларов.

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