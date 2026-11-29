На протяжении уходящей недели Россия атаковала Украину почти 2 тыс. дронов, запустила более 1,6 тыс. КАБов и 8 ракет. Особенно ожесточенно враг пытался бить по энергетике: зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в ряде регионов.

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Россияне пытаются воспользоваться наступлением холодов, чтобы заставить украинцев страдать еще больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что сказал президент

По словам главы государства, за неделю Россия выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, cвыше 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет.

"Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. Били по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ривненской, Харьковской, Одесской областях", – отметил Зеленский.

Некоторые вещи остаются неизменными в любое время года: и в морозы, и в жару российские войска интенсивно бьют по жилой застройке. Много ударов по жилым домам было и в течение последней недели осени.

В частности, в Одессе в ночь на воскресенье, 29 ноября, российский дрон ударил по многоэтажке, убив женщину. Также горели склады с бытовой техникой и игрушками, а в Одесском районе под удар попало фермерское хозяйство.

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А в Запорожье с ночи продолжались поисково-спасательные работы на месте падения российских КАБов среди жилых домов.

"Вокруг ни одного военного объекта. Пятеро людей ранены. Среди них 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти ее из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила ее маму. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – написал президент.

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Он поблагодарил все ремонтные бригады и службы, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских атак.

"Очень важно, что везде своевременно помогают нашим людям. Хочу поблагодарить и воинов, которые защищают украинское небо. Ежедневно работаем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, – это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает", – подытожил Зеленский.

Как рассказывал OBOZ.UA, президент отметил, что Украина готова прекратить огонь вдоль линии фронта, чтобы создать условия для мирных переговоров.

Однако Киев не согласится на соглашение, по которому США будут заставлять Украину платить за завершение войны.