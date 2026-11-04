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Зеленский провел селектор по ликвидации последствий российских ударов и ситуации с электричеством: какие поручения дал

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
558
Зеленский провел селектор по ликвидации последствий российских ударов и ситуации с электричеством: какие поручения дал
Зеленский провел селектор по ликвидации последствий российских ударов. Источник: Telegram-канал Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации с ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением поставок электричества. Глава государства заявил, что обстрелы продолжаются фактически круглосуточно, и так же круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергетики.

Зеленский рассказал, что во всем государстве должна быть максимально оперативная и полная работа государственных структур, областных и местных властей, каждой компании, которые обеспечивают людей электричеством, теплом и водой. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Что заявил президент

После селекторного совещания Зеленский выразил благодарность всем ремонтным бригадам, каждой энергетической компании, специалистм ГСЧС Украины и всем службам, которые привлечены и действительно эффективно работают ради людей и обеспечения городов и громад.

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"К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонты продолжаются значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы и восстановление должно быть после каждого удара. Работаем с партнерами, чтобы оперативно пополнить наши резервы. Уже есть договоренности и о новых пакетах энергетической поддержки", – рассказал Зеленский.

Акцент на ситуацию в Киеве

Отдельное внимание Зеленский уделил Киеву, где после обстрелов сложилась катастрофическая ситуация с электроэнергией и водоснабжением. Также он констатировал, что "непросто" на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Черкасщине, Винницкой и в Донецкой области.

"Но, как бы ни было сложно, во всем государстве должна быть максимально оперативная и полная работа государственных структур, областных и местных властей, КАЖДОЙ компании, которые обеспечивают людей электричеством, теплом и водой, – независимо от формы собственности таких компаний. Поручил правительству и правоохранителям сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые сегодня отстают в ремонтах и ​​восстановлении", – заявил президент Украины.

Борьба с обстрелами

Зеленский проинформировал, что также отдельный доклад командования Вооруженных сил Украины по организации работы РЭБ. По результатам этих переговоров "определили необходимые шаги".

Зеленский провел селектор по ликвидации последствий российских ударов и ситуации с электричеством: какие поручения дал

Президент дал поручения правительству и правоохранителям. Источник: Telegram-канал Зеленского

Напомним, Зеленский заявил, что российские заявления о якобы готовности провести личные переговоры между лидерами Украины и РФ в Москве являются деструктивными. Он также объяснил, почему не видит смысла в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский посоветовал Трампу говорить с Путиным на его же языке. По словам президента, со стороны США недостаточно дипломатического диалога для склонения России к миру, для этого в первую очередь необходимо давление и решительные действия.

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