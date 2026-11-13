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Зеленский: скорость Starshield до сих пор ограничена

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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Зеленский: скорость Starshield до сих пор ограничена
Ограничения скорости Starshield по-прежнему сохраняются

Ограничения скорости работы спутникового сервиса Starshield сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. Это затрудняет перехват российских реактивных дронов и противодействие другим беспилотникам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 ноября. По его словам, министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили ему, что ограничения до сих пор действуют, поэтому он ожидает переговоров с американской стороной с участием Минобороны и МИД Украины.

Очень плохой сигнал

Зеленский подчеркнул, что временно оккупированная территория является суверенной территорией Украины, поэтому ограничение работы Starshield на этих землях, по его словам, "очень, очень плохой сигнал".

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Такие ограничения не только снижают возможности украинских военных перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам, но и могут создавать у России впечатление, что США иначе относятся к временно оккупированным украинским территориям, подчеркнул глава государства.

"Рассчитываем на восстановление скорости", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

12 ноября президент сообщил, что украинские военные зафиксировали систематическое ограничение скорости работы Starshield до 161 км/ч (100 миль/ч) над территорией Украины вдоль линии фронта и на оккупированных Россией землях.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не о случайных технических ошибках, а о систематических ограничениях. По его словам, это существенно затрудняет перехват российских реактивных дронов и помогает России наносить более точные удары по Украине.

По состоянию на 13 ноября Министерство обороны и ВСУ продолжали фиксировать ограничение скорости на временно оккупированных территориях. В то же время на подконтрольной Украине территории таких ограничений не выявили.

В Минобороны сообщили, что ведут переговоры с представителями SpaceX, чтобы получить объяснения и добиться исправления ситуации. Также украинское ведомство обращается за дополнительными разъяснениями в Пентагон.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве подозревают преднамеренный характер ограничений. Украинские чиновники предполагают, что таким образом Вашингтон мог пытаться усилить позиции России во время переговоров о завершении войны.

105 американских политиков из двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США выступили с призывом предоставить объяснения новых ограничений интернета Starshield для Сил обороны. Администрация Дональда Трампа и компания Илона Маска SpaceX должны предоставить полные отчеты о ситуации. Политики выразили свою обеспокоенность и напомнили, что борьба украинцев с агрессором отвечает интересам Соединенных Штатов.

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