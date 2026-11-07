Зеленскому не хватает ракет для перехвата баллистических ракет из России

Украине не хватает ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, из-за чего значительную часть российских баллистических ракет не удается обезвредить. Во время последней атаки Россия применила 36 ракет, летевших по баллистической траектории, однако украинские силы смогли перехватить лишь четыре из них.

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В то же время на одном из ключевых энергетических объектов, по предварительным данным, россияне применили северокорейские ракеты KN-23. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по последствиям российского удара и восстановлению после атак.

Украине не хватает ракет для Patriot

Зеленский подчеркнул, что в Украине сохраняется значительный дефицит перехватчиков для систем Patriot. По его словам, помочь преодолеть эту проблему могут прежде всего Соединенные Штаты.

Украина на всех уровнях ищет способы ускорить поставки ракет и донести до американской стороны необходимость обеспечить стране возможность защищать жизни людей.

Президент подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны особенно важно сейчас – накануне зимы и очередной совместной с партнерами попытки активизировать переговоры.

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Он также отметил, что Россия воспринимает дипломатию специфически – как разновидность агрессии. Усиление ударов по Украине и ее инфраструктуре именно в этот период, по словам Зеленского, является попыткой дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров.

Президент выразил надежду, что Соединенные Штаты и другие союзники будут действовать принципиально.

Россия могла применить северокорейские ракеты KN-23

В местах попадания баллистических ракет продолжаются экспертизы. По предварительным данным, на одном из ключевых поврежденных энергетических объектов Россия применила ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея.

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Зеленский назвал это еще одним доказательством необходимости ощутимо усилить глобальные санкционные режимы. Речь идет об ограничениях против всех, кто в мире помогает России уничтожать жизни.

В Киеве готовят резервные схемы транспортного сообщения

Во время селектора также обсудили вызовы, с которыми столкнулся Киев после российских ударов.

Зеленский поручил министру внутренних дел Украины Ивану Выговскому вместе с необходимыми структурами и Киевской городской военной администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в столице и обеспечить дополнительный транспорт.

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По словам президента, сейчас на городском уровне фактически нет таких резервных схем.

Восстановление энергообъектов и усиление РЭБ

Во время совещания были представлены подробные доклады о восстановлении поврежденных энергетических объектов и задействованных в этом силах. Отдельно военные доложили о применении средств радиоэлектронной борьбы. По итогам обсуждения определили направления, по которым планируют масштабировать их использование.

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Также с докладом выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина ожидает новых взносов партнеров в программу PURL

Зеленский сообщил, что готовятся встречи в формате Группы семи, в которых будет представлена Украина.

Кроме того, страна рассчитывает на новые взносы европейских государств в программу PURL. По словам президента, по этому поводу уже есть предварительные обязательства.

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Также ожидаются новые пакеты энергетической поддержки для Украины и дополнительные поставки для нужд логистики.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной массированной атаки Россия повредила в Киевской области подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными областями. Всего враг выпустил по Украине 172 дрона и 36 баллистических ракет. Владимир Зеленский добавил, что основной целью удара стала энергетическая инфраструктура.