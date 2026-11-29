Россия может потерять около миллиона военнослужащих, если попытается силой захватить еще 6 тыс. кв. км украинской территории. Именно столько людей Кремлю придется задействовать для реализации своих территориальных планов, и эти потери будут неизбежны.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. Сейчас Россия продолжает настаивать на захвате дополнительных украинских территорий.

Однако реализация таких планов будет иметь чрезвычайно высокую цену для российской армии.

"Россияне говорят, что им нужно захватить еще шесть тысяч квадратных километров территории Украины. Однако они знают, что для того, чтобы захватить такое количество квадратных километров, нужен миллион человек. И они потеряют этот миллион", – заявил президент.

Украина не соглашается на территориальные уступки, которые могут лишь побудить Москву выдвигать новые требования.

Также украинская сторона предлагает остановить боевые действия по нынешней линии фронта. Такой шаг мог бы стать основой для дальнейших мирных переговоров.

В то же время глава государства отверг вариант американского мирного соглашения, по которому Украина фактически должна была бы платить за войну, развязанную Россией.

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Украина наносила удары по российским военным судам в Балтийском море. Комментируя операцию вблизи Ливии, Зеленский объяснил, что целями были российские силы. Он признал наличие ошибок во время операции и подчеркнул необходимость исправить их дипломатическим путем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия менее чем за пять лет полномасштабной войны против Украины потеряла больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты Америки во всех войнах за последние 85 лет. Число погибших и пропавших без вести российских военных достигло 720 тысяч человек.

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