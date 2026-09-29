Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила план дальнобойных операций на октябрь. Глава государства провел совещание с главой Минобороны Евгением Хмарой и военными, ответственными за планирование производства украинского оружия.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях. По его словам, на совещании отдельно определили конкретные сроки, финансирование и объемы производства оружия для борьбы с новым типом российских ударных дронов.

Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь

Первым вопросом на совещании стали дальнобойные операции украинских военных. Зеленский сообщил, что их план на октябрь уже утвержден.

При этом президент не уточнил, на какие именно цели будут направлены предстоящие операции и какие виды дальнобойного вооружения для них будут использоваться.

Определены потребности в F-16 до конца года

Отдельно на совещании обсудили необходимые поставки для украинских F-16. По словам Зеленского, Украина уже определила конкретные направления и страны, с которыми ведут переговоры о соответствующих авиационных пакетах.

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Президент заявил, что в ближайшее время ожидается активизация работы в этом направлении.

"Определены направления необходимых поставок для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время ожидается усиление", – подчеркнул глава государства.

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Какие именно страны готовят новые пакеты и что в них войдет, Зеленский не уточнил.

Готовят систему противодействия реактивным "Шахедам"

Третьим вопросом стало противодействие новому типу российских ударных беспилотников – реактивным "Шахедам".

Зеленский сообщил, что уже определены первые прототипы систем, которые могут стать эффективным оружием против таких дронов. Для их производства определены конкретные сроки, объемы и необходимое финансирование.

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По словам президента, теперь задача состоит в обеспечении производства этого оружия в определенных масштабах.

Украина также работает над дополнительными технологическими решениями для усиления защиты от российских воздушных атак и увеличения количества эффективных перехватчиков.

"Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, над увеличением количества эффективных перехватчиков", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, боевые группы уже используют новые средства перехвата беспилотников на практике. Вместе с производителями военные работают над повышением их эффективности и переходом к массовому производству. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

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