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Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
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Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото
Зеленский анонсировал усиление авиации
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official/колаж OBOZ.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила план дальнобойных операций на октябрь. Глава государства провел совещание с главой Минобороны Евгением Хмарой и военными, ответственными за планирование производства украинского оружия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях. По его словам, на совещании отдельно определили конкретные сроки, финансирование и объемы производства оружия для борьбы с новым типом российских ударных дронов.

Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото

Зеленський провів нараду з Міністерством оборони, військовими, відповідальними за виробництво зброї.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь

Первым вопросом на совещании стали дальнобойные операции украинских военных. Зеленский сообщил, что их план на октябрь уже утвержден.

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При этом президент не уточнил, на какие именно цели будут направлены предстоящие операции и какие виды дальнобойного вооружения для них будут использоваться.

Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото

Володимир Зеленський під час наради.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Определены потребности в F-16 до конца года

Отдельно на совещании обсудили необходимые поставки для украинских F-16. По словам Зеленского, Украина уже определила конкретные направления и страны, с которыми ведут переговоры о соответствующих авиационных пакетах.

Президент заявил, что в ближайшее время ожидается активизация работы в этом направлении.

Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото

Євгеній Хмара під час наради

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

"Определены направления необходимых поставок для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время ожидается усиление", – подчеркнул глава государства.

Какие именно страны готовят новые пакеты и что в них войдет, Зеленский не уточнил.

Готовят систему противодействия реактивным "Шахедам"

Третьим вопросом стало противодействие новому типу российских ударных беспилотников – реактивным "Шахедам".

Зеленский сообщил, что уже определены первые прототипы систем, которые могут стать эффективным оружием против таких дронов. Для их производства определены конкретные сроки, объемы и необходимое финансирование.

Зеленский утвердил дальнобойные операции Украины на октябрь: подробности совещания президента с Минобороны и военными. Фото

В ході наради

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам президента, теперь задача состоит в обеспечении производства этого оружия в определенных масштабах.

Украина также работает над дополнительными технологическими решениями для усиления защиты от российских воздушных атак и увеличения количества эффективных перехватчиков.

"Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, над увеличением количества эффективных перехватчиков", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, боевые группы уже используют новые средства перехвата беспилотников на практике. Вместе с производителями военные работают над повышением их эффективности и переходом к массовому производству. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

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