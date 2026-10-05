Женщина на велосипеде помогла спасти НРК украинских военных в Сумской области. Видео

Военные 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск поделились видео необычной ситуации, когда велосипедистка помогла бойцам спасти украинский наземный роботизированный комплекс (НРК). Это происходило во время операции по спасению поврежденного комплекса.

Видео дня

Ехав на велосипеде, женщина заметила, что один НРК не может зацепиться за другой, и решила помочь. Видео операции опубликовали в Telegram-канале 8-го корпуса ДШВ.

Что известно

Военные 71-й отдельной аэромобильной бригады рассказали, что один НРК подорвался на российской мине, поэтому для его эвакуации отправили другой НРК. Однако на месте тот долго не мог зацепиться за поврежденный комплекс. Это заметила женщина, ехавшая на велосипеде, и решила помочь украинским военным. Замаскировав свой велосипед, она приступила к помощи и смогла подцепить один НРК к другому.

В конце концов оба аппарата смогли вернуться на базу. Защитники поблагодарили велосипедистку за ее смелый поступок.



Велосипедистка помогла спасти украинский НРК. Источник: Скриншот из видео

"Женщина увидела, что двум роботам нужна помощь человека, замаскировала велосипед и принялась помогать. В результате оба борта вернулись на базу, были отремонтированы и уже готовы к следующей миссии. А мы хотим отдельно сказать этой прекрасной даме – спасибо за смелость! Пусть у вас все будет хорошо!" – поблагодарили военные неизвестную даму, спасшую роботизированный комплекс.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Вооруженные силы Украины впервые осуществили логистическую миссию с помощью наземного роботизированного комплекса-амфибии украинской разработки. Робот преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции военных провиант и боекомплект. Комплекс несколько месяцев дорабатывали совместно с военными с учетом реальных задач и особенностей фронтового рельефа.