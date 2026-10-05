Женщина на велосипеде помогла спасти НРК украинских военных в Сумской области. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 42 тыс. грн ($950)Южная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломЮжная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против УкраиныКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку КремльНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со спискомНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видео"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видеоДвигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"Народная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом Президента

Женщина на велосипеде помогла спасти НРК украинских военных в Сумской области. Видео

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
icon 468
Женщина на велосипеде помогла спасти НРК украинских военных в Сумской области. Видео
Женщина на велосипеде помогла спасти НРК украинских военных. Источник: Скриншот из видео / коллаж OBOZ.UA

Военные 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск поделились видео необычной ситуации, когда велосипедистка помогла бойцам спасти украинский наземный роботизированный комплекс (НРК). Это происходило во время операции по спасению поврежденного комплекса.

Ехав на велосипеде, женщина заметила, что один НРК не может зацепиться за другой, и решила помочь. Видео операции опубликовали в Telegram-канале 8-го корпуса ДШВ.

Что известно

Военные 71-й отдельной аэромобильной бригады рассказали, что один НРК подорвался на российской мине, поэтому для его эвакуации отправили другой НРК. Однако на месте тот долго не мог зацепиться за поврежденный комплекс. Это заметила женщина, ехавшая на велосипеде, и решила помочь украинским военным. Замаскировав свой велосипед, она приступила к помощи и смогла подцепить один НРК к другому.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 13,3 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
icon 13,3 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,2 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
icon 7,2 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 6,2 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео
icon 6,2 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

В конце концов оба аппарата смогли вернуться на базу. Защитники поблагодарили велосипедистку за ее смелый поступок.

Велосипедистка помогла спасти украинский НРК.Источник: Скриншот из видео

"Женщина увидела, что двум роботам нужна помощь человека, замаскировала велосипед и принялась помогать. В результате оба борта вернулись на базу, были отремонтированы и уже готовы к следующей миссии. А мы хотим отдельно сказать этой прекрасной даме – спасибо за смелость! Пусть у вас все будет хорошо!" – поблагодарили военные неизвестную даму, спасшую роботизированный комплекс.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Вооруженные силы Украины впервые осуществили логистическую миссию с помощью наземного роботизированного комплекса-амфибии украинской разработки. Робот преодолел более 40 км по суше и воде, доставив на позиции военных провиант и боекомплект. Комплекс несколько месяцев дорабатывали совместно с военными с учетом реальных задач и особенностей фронтового рельефа.

Похожие темы
Война в УкраинеУкраинапомощьвоенная техникавоенныеВооруженные Силы Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться