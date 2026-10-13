"Никакие слова не смогут унять боль": в результате удара по Донецкой области Россия убила школьницу, ее мать и бабушку. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В России отказались от энергетического перемирия с Украиной и дали "сигнал" по своим планам – ISWВ России отказались от энергетического перемирия с Украиной и дали "сигнал" по своим планам – ISWИллюстрация - женщина, закутанная во флаг УкраиныБеженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствияДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Дизельный пакт" Трампа и Путина: что получил Кремль от соглашения и какие угрозы оно несет для Украины. Интервью с ВеселовскимИллюстрация. ГороскопБурный и конфликтный день для всех: Львы, не принимайте решений под влиянием эмоций, а Скорпионам лучше отдохнуть – гороскоп на 13 октября"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. ФотоВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоНа какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителейНа какие транспортные средства распространяется действие этого знака? Тест для водителей"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России

"Никакие слова не смогут унять боль": в результате удара по Донецкой области Россия убила школьницу, ее мать и бабушку. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
icon 624
"Никакие слова не смогут унять боль": в результате удара по Донецкой области Россия убила школьницу, ее мать и бабушку. Фото
Погибшая Ксения Пикалова. Источник: Facebook-страницы "Их убила Россия" / коллаж OBOZ.UA

12 октября российские оккупационные войска обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Черкасское Краматорского района в Донецкой области. В результате российского обстрела погибли 13-летняя девочка, ее мама и бабушка.

Об этом сообщили на Facebook-странице платформы "Их убила Россия". В школе, где училась девочка, выразили сожаление и соболезнования родным погибших.

Что известно

Погибшей девочке Ксении Пикаловой было 13 лет, её маме — 36, а бабушке — 62. Российские оккупанты убили их во время обстрела посёлка Черкасское в Донецкой области.

О трагедии стало известно со страницы Краматорской школы № 22 им. М. М. Крупченко, в которой училась девочка. Там отметили, что Ксения была светлым, добрым и отзывчивым ребенком и верной подругой. У нее было очень много мечтаний и планов на будущее, ведь впереди была целая жизнь, которую коварно и жестоко оборвала Россия.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 51,8 т.
"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
icon 51,8 т.
"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 33,8 т.
Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint
icon 33,8 т.
Украина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePoint
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 31,3 т.
Россия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: все подробности
icon 31,3 т.
Россия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: все подробности
Россия убила 13-летнюю Ксению Пикалову во время обстрела Донецкой области.Источник: Facebook-страницы ''Их убила Россия''

"Никакие слова не смогут успокоить боль от этой тяжелой утраты. Весь педагогический коллектив, ученики и родители нашего учебного заведения выражают искренние соболезнования родным, близким, одноклассникам Ксении и всем, чьи сердца коснулось это горе. Память о Ксении всегда будет жить в наших сердцах", — написали на странице учебного заведения.

Пост на странице платформы ''Их убила Россия''.Источник: Скриншот поста

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковской области. Россияне убили парня в поселке Песочин Харьковского района.

Похожие темы
Обстрел Краматорска террористамиРоссийские обстрелыВойна в УкраинеУкраинаКраматорскРоссия - страна-агрессорпогибли дети
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться