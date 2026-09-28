"Никаких секретных спутников": "Флеш" объяснил, как Россия сняла на видео собственный удар по "Инкому" в Киеве
После удара по бизнес-центру "Инком" в Киеве россияне опубликовали видео с моментом попадания "Шахеда". Это вызвало споры о том, как именно враг смог получить эти кадры.
Ответ на этот вопрос дал внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он заверил: речь не идет ни о "секретных спутниках", ни о FPV над столицей, ни о других предположениях с элементами конспирологии.
Съемку вел еще один "Шахед"
По словам Бескрестнова, в том, что в распоряжении врага появилось видео удара по бизнес-центру "Инком" 25 сентября, не следует искать "никаких секретных спутников, никаких FPV с "Шахеда", никаких агентов РФ, никаких загадочных БПЛА".
Для объективного контроля россияне задействовали еще один "Шахед".
"Противник атаковал офис "Инком" с помощью "Герань-5", и параллельно в Киев влетел реактивный "Шахед", который облетел место удара по "Инкому" на высоте почти 3 километра. Он выполнял функцию ретранслятора радиосигналов для "Герань-5" и одновременно снимал (и сразу передавал) видео атаки на "Инком", – отметил "Флеш".
Ролью "наблюдателя" и "ретранслятора" упомянутый "Шахед" не ограничился: по словам Бескрестного, именно он впоследствии нанес удар по складу McDonald's в Киевской области и уничтожил его.
"Безусловно, это сложная операция БПЛА РФ, требующая точных расчетов и взаимодействия пилотов. Я даже уверен, что они сидели рядом", – добавил "Флеш".
В тот день на парковке возле пострадавшего бизнес-центра горели автомобили. Там также обнаружили тела погибших. Вскоре после удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех погибших и семи пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла ракетный удар по Киеву после выступлений Зеленского в ООН.
Погибли люди, также были пострадавшие. Фиксировались разрушения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!