''Жила своим делом'': Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото

Во время массированного удара войск РФ по Камышевахе в Запорожской области погибла руководительница местного отдела Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) Ольга Тверденко. Она возглавила его с момента открытия в 2019 году и, как вспоминают знакомые, жила тем, что делала.

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О жертве вражеского террора рассказало "Суспільне Запоріжжя" со ссылкой на старосту села Новояковлевка Елену Никитенко, директора Департамента социальной защиты населения ЗОГА Светлану Лысенко и Единую сеть ЦНАП Запорожской области.

Во время российской атаки погибла Ольга Тверденко

Известно, что Ольга Тверденко родилась в семье ветеринаров.

Сама она получила юридическое образование.

"Ольга была особенным человеком для меня. Человеком с чистым сердцем и разумом, которого мир не изменил с годами. Институт – отличная учеба. Работа – большое сердце и преданность делу. В разговорах с ней не было "это выходит за рамки должностных обязанностей" или "рабочий день закончился", если речь шла о людях", – поделилась воспоминаниями Светлана Лысенко, которая познакомилась с Ольгой во время учебы на юридическом факультете.

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Ольга Тверденко работала в ЦНАПе Комышуватской громады с момента его открытия в 2019 году.

"Ольга была Человеком с большой буквы. Необычайно искренняя, отзывчивая, добрая, открытая. Она не просто работала в ЦНАПе – она жила своим делом, была предана ему всем сердцем. Ее по-настоящему волновала судьба громады, а особенно тех жителей, которые, несмотря на постоянную опасность, продолжали оставаться в Комышувахе. За каждого переживала, каждому хотела помочь", – написали в Единой сети ЦНАП области.

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Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Кушугумской громаде, женщина не оставила свою работу и продолжала предоставлять услуги местным жителям, а каждый понедельник выдавала гуманитарную помощь.

2 ноября, в понедельник, во время очередной выдачи гуманитарной помощи в подземной школе, где работал и ЦНАП, оккупанты атаковали укрытие трехтонными авиабомбами.

В результате удара Ольга Тверденко погибла.

Всего в результате удара погибли 33 человека, среди них двое спасателей и четверо полицейских. Пятеро – ранены. На месте продолжается спасательно-поисковая операция – под завалами, как сообщалось по состоянию на вечер 3 ноября, могут оставаться более 50 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

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Среди погибших:

спасатель Денис Коноваленко;

спасатель Алексей Сущевский;

жена главы громады Наталья Карапетян;

руководительница ЦНАПа Ольга Тверденко;

руководительница гуманитарного штаба Татьяна Ивановна;

майор полиции Михаил Буженко;

майор полиции Николай Баланда;

капитан полиции Михаил Романов;

капитан полиции Дмитрий Бесединин.

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3, 4 и 5 ноября в Запорожье и области объявили Днями траура по погибшим в результате массированного авиаудара РФ по Камышевахе.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября Россия била ракетами по Днепру. Одна из вражеских ракет попала в хоспис. В результате атаки РФ есть разрушения и жертвы, пострадали 20 человек.