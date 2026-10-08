"Хочется жить": пленные оккупанты рассказали о провале армии Путина на Лиманском направлении и признались, почему сдались ВСУ. Видео

Пленные оккупанты из состава 20-й и 25-й общевойсковых армий ВС РФ, которые сейчас отступают на Лиманском направлении в рамках украинской наступательной операции "Вивальди", рассказали о провале российской армии. На их позициях непрерывно действовали украинские тяжелые дроны, минометы и артиллерия, погибло очень много оккупантов, а сами они оказались в окружении.

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Выжить им удалось лишь потому, что они сдались в плен украинским военным. Видео с признаниями пленных оккупантов обнародовали в проекте "Хочу найти".

Что рассказали пленные

Российские военнопленные из состава 20-й и 25-й общевойсковых армий ВС РФ, которые сейчас отступают на Лиманском направлении, в украинском проекте "Хочу найти" рассказали о провале российских войск на фронте.

Среди пленных – кабардинец Анзор Токбаев (1999 г.р.), таджик Абдулталиб Караев (2005 г.р.) и россиянин Юрий Яшин (2002 г.р.) из 488-го мотострелкового полка. Десять месяцев они провели на позициях в районе Шандриголового Донецкой области, где по ним непрерывно обстреливали украинские тяжелые дроны, минометы и артиллерия. В результате их окружили подразделения ВСУ. Спастись удалось лишь благодаря тому, что они сдались в плен украинским военным.

"В тот момент, когда нас брали в плен, кроме нас там почти никого уже не было, разве что какие-то отставшие", – сказал оккупант Яшин.

Еще один оккупант – белорус Юрий Баран (1989 г.р.) из 37-го полка (в/ч 12273). Он в составе группы из 5 человек направлялся в город Лиман и остался единственным, кому удалось выжить по дороге в город.

Бывший заключенный Александр Мурисин так и не понял, где находится и какой смысл в его пребывании на позиции. После того, как погиб командир, пропала связь, а сам он оказался в окружении, Александр с радостью сдался в плен.

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У оккупантов в украинском плену условия лучше, чем в российской армии

Оккупанты рассказали, что перед отправкой на фронт командиры запугивали их пленом и говорили, что там будут пытать, калечить, "отрубать пальцы", издеваться.

Однако реальность оказалась совсем другой. Все пятеро говорят об очень хорошем, человеческом отношении со стороны ВСУ. Раненым захватчикам оказали медицинскую помощь, пленных накормили, дали воды, сигарет.

Пленные сравнивают питание и обращение в украинском плену с условиями в российской армии и утверждают, что в плену к ним относятся гораздо лучше и человечнее, чем в армии РФ.

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Эти захватчики выжили, а большинство тех, кто попал вместе с ними в окружение под Лиманом, – нет.



Пленные оккупанты рассказали о провале российской армии на Лиманском направлении. Источник: Скриншот из видео

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта. Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом: враг понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника.