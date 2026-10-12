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"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 4,3 т.
"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ
Бен Годжес заявил, что удары наносят ощутимый ущерб стране-агрессору. Источник: polskieradio.pl

Украине следует не только продолжать, но и усиливать удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, поскольку они наносят ощутимый ущерб государству-агрессору. Свидетельством результативности таких атак являются, в частности, попытки Кремля добиться от Вашингтона давления на Киев с целью их прекращения.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес, сообщает Укринформ. Он также раскритиковал возможные попытки американской администрации ограничить украинские удары по российским энергетическим объектам.

Почему удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ важны

По мнению Годжеса, Украина должна наращивать интенсивность атак на российскую нефтегазовую отрасль. Генерал подчеркнул, что такие удары имеют значительный эффект, иначе Москва не пыталась бы убедить Белый дом оказать влияние на украинскую сторону.

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"Украина должна наращивать интенсивность ударов по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры. Очевидно, что это дает очень значительный эффект. Иначе вы бы не слышали всего этого давления со стороны Кремля на Белый дом с требованием прекратить это", – пояснил он.

В то же время генерал назвал ошибкой возможный отказ США поддерживать такую тактику. По его мнению, европейские союзники понимают, насколько важна победа Украины, поэтому он надеется, что они найдут возможности помочь Киеву продолжать противодействие российской агрессии.

Что Годжес сказал об энергетическом перемирии Трампа

Отдельно военный прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Годжес назвал такие заявления "фантазиями", не имеющими под собой реальной основы, а саму потенциальную договоренность – невыгодной.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выступал с предложениями о прекращении огня, однако российская сторона их отклоняла. По словам генерала, Москва не будет выполнять никаких договоренностей, если ее к этому не заставить.

"Это был классический "трамповский" анонс чего-то, не основанного ни на каких фактах. И, конечно, это в любом случае была бы ужасная договоренность. Россия никогда не соблюдает никаких договоренностей, если ее к этому не заставить", – подчеркнул Годжес.

Он добавил, что заявления американского президента о якобы достигнутом прекращении огня не должны вводить никого в заблуждение.

Кроме того, генерал раскритиковал высказывания Трампа о смене украинского руководства, назвав их неуместным вмешательством во внутренние дела Украины.

"Ему стоит беспокоиться о выборах в США, которые состоятся через несколько недель", – отметил Годжес.

Какую ситуацию генерал видит на фронте

Оценивая ход боевых действий, Годжес высказал мнение, что Украине удалось остановить наземные наступательные операции российских войск. В то же время одной из самых сложных задач остается защита населения и критической инфраструктуры от воздушных атак РФ.

Генерал отметил, что Украина работает над усилением соответствующих возможностей, а иностранные партнеры ищут дополнительные способы помощи. Однако, по его оценке, противодействие российским ударам остается серьезным вызовом.

Напомним, администрация Дональда Трампа пригрозила Украине прекращением передачи разведданных, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Американский президент неоднократно требовал прекратить такие удары, а договоренность Вашингтона с Москвой о поставках дизельного топлива вызвала новую напряженность в отношениях с США.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия перестанет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Президент подчеркнул, что любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

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