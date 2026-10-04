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"Обескровливание военной машины": сколько нефтеперерабатывающих мощностей РФ уже вывела из строя Украина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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"Обескровливание военной машины": сколько нефтеперерабатывающих мощностей РФ уже вывела из строя Украина
Атака по НПЗ. Иллюстративное изображение. Источник: создано с помощью ИИ Google Gemini

Украинские дальнобойные удары продолжают наносить врагу существенных экономических потерь. Нашим воинам, по состоянию на начало октября, удалось вывести из строя более 51 % нефтеперерабатывающих мощностей государства-агрессора России.

Министерство обороны опубликовало эти цифры в воскресенье, 4 октября, сославшись на анализ разведки, Генштаба и экспертов МО Украины. Они оценили последствия атак, проводимых Силами безопасности и обороны.

Пресс-служба отметила, что результат систематических ударов по нефтяному бизнесу РФ не всегда виден сразу, но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"Более половины мощностей врага выведено из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала", – добавил глава МО Евгений Хмара.

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Лишь недавно украинские БпЛА добрались к Московскому, Ярославскому, КИНЕФ, Усть-Лужскму, Пермскому, Ильскому, Саратовскому, Сизранскому и другим НПЗ.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши Deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", – заявил Хмара.

Он подчеркнул, что ударные дроны, позволяющие поражать цели в глубине российского тыла, остаются одним из приоритетов оборонного ведомства. В 2026 году производство и закупки увеличены в три раза, но это не предел.

"И в дальнейшем будем наращивать возможности Deep strike. Системно лишаем врага ресурсов для ведения войны", – подытожила пресс-служба МО Украины.

''Обескровливание военной машины'': сколько нефтеперерабатывающих мощностей РФ уже вывела из строя Украина

Силы обороны продолжают дальнобойные операции. Источник: пресс-служба МО

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание. В результате ЧП среди сотрудников оборонного предприятия есть погибшие.

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