''Обескровливание военной машины'': сколько нефтеперерабатывающих мощностей РФ уже вывела из строя Украина

Украинские дальнобойные удары продолжают наносить врагу существенных экономических потерь. Нашим воинам, по состоянию на начало октября, удалось вывести из строя более 51 % нефтеперерабатывающих мощностей государства-агрессора России.

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Министерство обороны опубликовало эти цифры в воскресенье, 4 октября, сославшись на анализ разведки, Генштаба и экспертов МО Украины. Они оценили последствия атак, проводимых Силами безопасности и обороны.

Пресс-служба отметила, что результат систематических ударов по нефтяному бизнесу РФ не всегда виден сразу, но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"Более половины мощностей врага выведено из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала", – добавил глава МО Евгений Хмара.

Лишь недавно украинские БпЛА добрались к Московскому, Ярославскому, КИНЕФ, Усть-Лужскму, Пермскому, Ильскому, Саратовскому, Сизранскому и другим НПЗ.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши Deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", – заявил Хмара.

Он подчеркнул, что ударные дроны, позволяющие поражать цели в глубине российского тыла, остаются одним из приоритетов оборонного ведомства. В 2026 году производство и закупки увеличены в три раза, но это не предел.

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"И в дальнейшем будем наращивать возможности Deep strike. Системно лишаем врага ресурсов для ведения войны", – подытожила пресс-служба МО Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание. В результате ЧП среди сотрудников оборонного предприятия есть погибшие.