"Снова не было предупреждения от партнеров": Зеленский заявил, что Россия за ночь поразила более десяти объектов энергетики

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки врага были повреждены более десяти объектов энергетической инфраструктуры. Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников для атак на Киевскую область и другие регионы Украины.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что партнеры вновь не предупредили Украину об ударе.