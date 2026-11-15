Уничтожена техника и живая сила: украинские пограничники устроили разгром оккупантам. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику, укрытия и живую силу российских захватчиков. На этот раз операторы дронов Сумского пограничного отряда устроили разгром врагу на Северо-Слобожанском направлении.

Видео дня

В результате точных ударов оккупанты остались без автомобилей, квадроциклов, склада боеприпасов и блиндажей. Эпичные кадры поражений опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

Пограничники уничтожили технику и укрытия врага

На опубликованном видео запечатлено, как пограничники с помощью FPV-дронов выслеживают и поражают вражеские цели в лесополосах и на открытой местности.

В частности, под точные удары попала военная и автомобильная техника: беспилотники настигли и уничтожили вражеский багги, военный грузовик, замаскированный среди деревьев, а также внедорожник, двигавшийся по дороге.

Кроме того, операторы БПЛА мастерски залетали непосредственно внутрь оборудованных блиндажей, окопов и полевых складов оккупантов, где пряталась живая сила противника.

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В результате точных попаданий на вражеских позициях вспыхнули пожары, а в небо поднялись столбы дыма

"Бойцы-операторы БПЛА Сумского пограничного отряда уничтожили автомобили и квадроциклы противника, стартовую позицию, склад БК и беспилотники типа "Молния", а также ряд укрытий, которые использовали вражеские экипажи дронов", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Напомним, Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink вблизи Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области. Объект противника использовался для создания помех спутниковой связи украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.